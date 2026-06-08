Prokop (Stačilo!): Politika je u nás řízena oligarchy skrz lobbistické sítě

Smutná pravda. Politika je u nás řízena oligarchy skrz lobbistické sítě. A je jedno jestli jsou oligarchové zrovna ve vládě, v prezidentské kanceláři anebo někde jinde v zákulisí - vždy totiž budou dělat politiku výhodnou pro horní jedno procento a na úkor všech ostatních.
Měli bychom dát hlavy dohromady a už teď začít hledat prezidentského kandidáta dolních deseti milionů!
Mgr. Vítek Prokop
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