Prokop (Stačilo!): Politika je u nás řízena oligarchy skrz lobbistické sítě

09.06.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prezidentské volbě.

Prokop (Stačilo!): Politika je u nás řízena oligarchy skrz lobbistické sítě
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Smutná pravda. Politika je u nás řízena oligarchy skrz lobbistické sítě. A je jedno jestli jsou oligarchové zrovna ve vládě, v prezidentské kanceláři anebo někde jinde v zákulisí - vždy totiž budou dělat politiku výhodnou pro horní jedno procento a na úkor všech ostatních.

Měli bychom dát hlavy dohromady a už teď začít hledat prezidentského kandidáta dolních deseti milionů!

Mgr. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

Prokop , STAČILO!

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Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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