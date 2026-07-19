Rajchl (PRO): I Česká republika má svého George Floyda

Mí oponenti mi vytýkají, že často tvrdě kritizuji některé rozsudky našich i zahraničních soudů. Věřte mi, nedělá mi to radost. Byl bych nejšťastnější, kdyby soudy rozhodovaly tak, abych jim mohl tleskat. Ale nad některými výroky opravdu zůstává rozum stát. Posuďte sami.
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu přikázal České republice vyplatit odškodné ve výši 750 000 sestře Roma, jenž kompletně zfetovaný pervitinem kousal policisty, mlátil hlavou o kapotu policejního auta, a poté co jej policisté zpacifikovali a zaklekli na něj, tak následně zemřel. Přivolaný soudní lékař konstatoval, že příčinou smrti bylo odúmrtí srdeční svaloviny ještě před příjezdem hlídky.
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Přesto sestra onoho zesnulého Roma dohnala celou kauzu až do Štrasburgu a tamní soud konstatoval, že policisté mu z důvodu předsudečné nenávisti vůči jeho romskému původu neposkytli potřebnou pomoc, a tím nese Česká republika odpovědnost za jeho smrt.
Nevím, jak vám, ale mně tenhle rasismus naruby už neskutečně leze krkem. A to to píšu nejslušněji, jak umím.
Když odhlédnu od toho, že absolutně netuším, jak soud přišel na to, že policisté jednali tak, jak jednali, kvůli národnosti onoho feťáka a že těžko můžeme po policistech chtít, aby se vystavili ohrožení vlastního života či zdraví od pervitinem sjetého zločince, tak je zcela neoddiskutovanou skutečností, že s ohledem na zprávu soudního lékaře by tenhle agresivní jedinec zemřel tak jako tak, neboť příčina smrti nastala již před příjezdem hlídky.
Suma sumárum - kdyby onen feťák nebyl Rom, nýbrž příslušník většinové populace, tak by po něm neštěkl ani pes. Ale takhle je to oběť předsudečné rasové nenávisti, a stát tak musí jeho rodinu odškodnit.
Kdo tohle chápe, tak před ním smekám. Mně to fakt hlava nebere. A pak se divte, že kritizuji soudy.
JUDr. Jindřich Rajchl
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