Rajchl (PRO): Seznam Zprávy se podobají Der Stürmeru

SKANDÁL ROKU!!! RAJCHL SI ZA SVÉ PENÍZE OPLOTIL SVOJI VLASTNÍ ZAHRADU!
Trapná snaha Seznam Zpráv za každou cenu dehonestovat mou osobu, dosáhla absolutního vrcholu.
Jak už jsem avizoval minulý týden, od doby, kdy jsem se stal předsedou vyšetřovací komise pro kauzu Dozimetr, se všechna média všemožně snaží na mě něco najít a za každou cenu mne zdiskreditovat, aby náhodou neskončil někdo v teplácích.
No, tak pokud je tenhle zoufalý výplod výsledkem jejich usilovné snahy na mě cokoliv vytáhnout, tak je to fakt velká slabota.
Ano, jsem jednatelem společnost, které už asi 20 let patří zahrada v Troji. Před několika měsíci za mnou přišli soudsedé s tím, že nám tam všem lezou bezdomovci, a že by tudíž bylo vhodné, abychom naše zahrady společně oplotili. S čímž jsem samozřejmě souhlasil a společně se jsme za vlastní finanční prostředky kolem všech těchto pozemků postavili plot a celou oblast zkultivovali.
Samozřejmě tam opozice ihned založila politickou neziskovku, která následně aktivovala Seznam, aby udělal reportáž na toho strašného Rajchla.
A žurnalistický aktivista Tomáš Klézl nezklamal a vyplodil rádoby skandalizující titulek snažící se čtenářům podsunout dojem, že je to něco strašně nelegálního a že jsem to celé spunktoval já.
Neřešil to, že můj pozemek je v celé oblasti minoritní, neřešil to, že jeden z dalších majitelů je pražský zastupitel za TOP 09.
Rozkaz zněl jasně - je třeba plivnout na Rajchla. A tak jej redaktor se svazáckou odhodlaností samozřejmě splnil,
Ano, přátelé, ten úžasný nestranný Seznam nepokládá za podstatné zjištění Thomase Pauknera, že STAN prostřednictvím své dceřinné společnosti tuneluje miliony z našich daní, když si pronajímá kancelář od státu a následně si nechá ten samý nájem proplatit třikrát od kanceláře Poslanecké sněmovny, které ostentativně vymlčuje.
Kdepak!
Největší kauzou tohoto léta je to, že si Rajchl nechal za své vlastní peníze oplotit svoji vlastní zahradu!!!
Seznam tímto článkem dosáhl absolutního dna české aktivistické scény. Už není o nic lepší než Forum24. Cílem není objektivně informovat. Cílem je vytvářet kompro na všechny, kdo ohrožují Víta Rakušana a jeho hnutí STAN, kterému
Seznam systematicky umetá cestu k moci.
Je to už jen reinkarnace Rudého práva, či spíše Der Stürmeru.
A kdybyste věděli, proč jsem s panem Klézlem odmítl komunikovat, tak odpověď je jednoduchá. Za prvé považuji Seznam za žumpu. Za druhé nebudu mluvit s někým, kdo je jv mých očích jen prodlouženou rukou politických neziskovek, jež považuji za největší zlo v naší zemi. A za třetí se jedná o mou soukromou věc, po které jim nic není.
Je to totéž, jako by se mě ptali, proč si na terasu dávám bazén, jaké si koupím auto nebo které ponožky si zítra vezmu na sebe.
Je pozoruhodné, že je to zajímá víc než Dozimetr, předražené vrtulníky, které koupil Rakušan 3 dny před volbami, či 4 roky tunelování státních peněz hnutím STAN přes poslanecké kanceláře.
Ale každý, kdo tyhle šmejdy už nějakou dobu sleduje, již dávno pochopil, že nejsou ničím jiným než stranickým propagandou mafiánů ze STANu
JUDr. Jindřich Rajchl
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