Rajchl (PRO): Strakatý by to StB podepsal po prvním výslechu

Po zhlédnutí rozhovoru Čestmíra Strakatého s Otou Klempířem musím konstatovat, že se mi z Česti udělalo fyzicky zle.
Prohodit oknem svého kamaráda, kterého znáš 7 let a který tě oddával jen proto, aby ses vykoupil u lepševických soudruhů, kteří tě veřejně poplivali a dohnali ke zhroucení za jedno selfíčko s třídním nepřítelem, to už vyžaduje opravdu silně pokřivený charakter.
Prostě na tebe zatlačí klika novodobých bolševiků, rozpoutá vlnu nenávisti vůči tobě i celé tvé rodině, a ty raději potopíš svého kámoše, aby ses jim zavděčil, než aby ses jim postavil.
Nejsi chlap, Česťo, jsi jen malej ustrašenej srab. A vždycky jím zůstaneš.
A propos - když už jsi se tam snažil Otu vykoupat v tom, že podlehl STB, tak ten tlak, kterému jsi čelil ty, je asi tak tisícinou toho, co dokázali vyvinout sadističtí soudruzi v 80. letech minulého století.
Celému národu jsi jasně demonstroval, že kdybys byl ty na místě Oty, tak bys po prvním výslechu napráskal manželku, maminku, babičku i všechny své kamarády.
Protože těch pár smsek, které tebe dohnaly málem k psychickému kolapsu, je v porovnání s metodami tehdejších soudruhů, jimž věrně sloužil i tebou milovaný Petr Pavel, jen nedělním dýchánkem s heřmánkovým čajem.
Takže je naprosto evidentní, že kdyby to rozbalili na tebe, tak by ses sesypal jak domeček z karet a podepsal bys jim spolupráci do 5 vteřin.
Ty jsi totiž bez mrknutí oka podrazil kamráda pro svou vlastní záchranu u lidí, kteří tě neváhali hodit přes palubu kvůli jedné fotce.
Tvoje morální rozhořčení dokonale ilustrované tvrzení, že "kdybys tam Oto dal to selfie, co jsme si dělali, tak by to bylo v pořádku, ale dát tam snímek z videohovoru, o jehož pořízení jsem nevěděl, ti může věřit jedině ta lepševická úderka kolem datového análytika Ludwiga. Ostatní tě budou mít za zbabělého alibistu.
Buď jsi totiž s někým kámoš a pak ti je jedno, jestli dal na síť selfíčko nebo screenshot z videohovoru, nebo jsi poseroutka úpěnlivě se snažící zachránit si svoji vlastní kůži u lidí, kteří po tobě ještě před týdnem házeli kýble hnoje, a pak se snažíš trapně vykroutit uboze blbým zdůvodněním, že fotka by byla fajn, ale sreenshot z videohovoru je podraz.
Není, Česťo, není.
Jediný podrazák jsi tady ty.
Pevně doufám, že tě tohle tvé podělání se v kině jednou dožene a že tě ti lepševici, u kterých sis to chtěl touhle zradou svého kamaráda vyžehlit, znova hodí přes palubu.
A ono se to dřív nebo později stane, to mi věř.
Tvé rodině pořád nic zlého nepřeju, neboť nemůžou za to, že nemají doma zásadového chlapa, ale zbabělé děcko, ale ty si fakt nic jiného nezasloužíš.
Protože potopit kámoše jen proto, aby ses vyškrábal zpátky na palubu k těm, kteří tě z ní shodili, je důkazem absolutního dna tvého charakteru.
To je totiž schopen udělat jen naprostý morální ubožák.
P.S. Díky všem za sdílení. Budu rád, když se co nejvíc lidí dozví o tom, co je Česťa skutečně zač.
JUDr. Jindřich Rajchl
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