Rakušan (STAN): Pod Babišem jsme se přiblížili orwellovské dystopii

Samotná skutečnost, že “zmocněnkyně pro svobodu slova” řeší, jak si došlápnout na neziskovky, svědčí o tom, jak rychle jsme se pod vedením Andreje Babiše přiblížili orwellovské dystopii, kde Ministerstvo pravdy přepisovalo historii, falšovalo záznamy a vyrábělo propagandu a Ministerstvo lásky mělo na starost dohled, útlak a mučení. Ale “ruský zákon” do České republiky prostě nepatří, a to nejen proto, že odporuje evropským principům.
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