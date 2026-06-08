Rakušan (STAN): Pod Babišem jsme se přiblížili orwellovské dystopii

09.06.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení neziskovek ze strany vlády.

Rakušan (STAN): Pod Babišem jsme se přiblížili orwellovské dystopii
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Samotná skutečnost, že “zmocněnkyně pro svobodu slova” řeší, jak si došlápnout na neziskovky, svědčí o tom, jak rychle jsme se pod vedením Andreje Babiše přiblížili orwellovské dystopii, kde Ministerstvo pravdy přepisovalo historii, falšovalo záznamy a vyrábělo propagandu a Ministerstvo lásky mělo na starost dohled, útlak a mučení. Ale “ruský zákon” do České republiky prostě nepatří, a to nejen proto, že odporuje evropským principům.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

STAN , Rakušan

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Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Vy věříte tomu, že byste se od ministra obrany něco kloudného dozvěděla?

Nemáte spíš jako já dojem, že je jen takovým maskotem? A jsou interpelace jediná možnost jak můžete kontrolovat vládu? Jestli ano, což mi přijde, že jste naznačila, tak to je špatně, myslím. Vy ne? A pokud se mnou souhlasíte, co uděláte, aby to bylo jinak?

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