Šafránková (SPD): Senát se mohl zase jednou blýsknout. Ale Sněmovna vše pobořila

Tentokrát šlo o zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele. Senát jej vrátil do Sněmovny s pozměňovacími návrhy, které by zlepšovaly podmínky a rozšířily by i okruh těch, kdo by měli na prominutí nárok.

reklama

Poslanecká sněmovna se včera – prostřednictvím většiny hlasů vládních a vládu podporujících poslanců (ANO 2011, ČSSD, KSČM) – opět obrátila zády k našim zaměstnavatelům (a jejich zaměstnancům) postiženým ekonomickými dopady nouzového stavu a tzv. koronavirové krize. Tentokrát šlo o zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele. Senát jej – oproti původní, Sněmovnou schválené vládní předloze – totiž vrátil do Sněmovny s několika pozměňovacími návrhy, které by (oprávněně) zlepšovaly podmínky pro přístup jednotlivých zaměstnavatelů k tomuto velmi potřebnému nástroji a rozšířily by i okruh subjektů, které by měly na prominutí tohoto pojistného od června do srpna nárok.

Pro zaměstnavatele až se 150 pracovníky

Mimochodem řečeno, jednalo se do velké míry o návrhy totožné s těmi, které jsem sama již dříve ve Sněmovně k tomuto zákonu předložila. Jde zejména o to, abychom v zájmu zachování zaměstnanosti a udržení pracovních míst v době přicházející ekonomické krize co nejvíce ulevili a pomohli našim občanům a firmám. V tomto případě pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům znamená zároveň jednoznačně i pomoc jejich zaměstnancům a jejich rodinám. Jde o neoddělitelně spojené nádoby. Proto by bylo zcela namístě, aby nárok na prominutí plateb sociálního pojištění měli všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají až 150 zaměstnanců, a tedy nikoli pouze ti s maximálně 50 zaměstnanci, jak požadovala vláda. Má se tak stát z jednoduchého důvodu: finanční problémy, neřkuli nucené ukončení činnosti a s tím spojené popouštění zaměstnanců, mají u větších firem negativní dopady na mnohem širší počet občanů a rodin.

Aby nezanikly malé lékárny

Podpořili jsme i zmírnění další podmínky pro nárok na prominutí plateb pojistného. Šlo nám o snížení poměru zachování povinného objemu mezd u konkrétních zaměstnavatelů z vládou požadovaných 90 % na 80 % oproti březnu 2020, tzn. oproti období před začátkem nouzového stavu. Rovněž jsme souhlasili i s tím, aby na tuto pomoc měly nárok i menší lékárny. Je třeba si také uvědomit, že i s těmito zmírněními by podmínky pro prominutí pojistného byly pro zaměstnavatele i tak dost tvrdé. Jednou z nich je totiž i to, že se neúčastnili kompenzačního programu Antivirus, který jim z veřejných peněz refundoval v období od března do srpna část objemu jimi vyplácených mezd, což je u mnoha zaměstnavatelů naprosto zásadní nákladová položka. Kromě toho nesmí nic dlužit na dalších povinných odvodech.

Nebylo nutno, aby bylo smutno

Pro naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je zásadně důležité, aby postkrizová ekonomická pomoc byla rychlá, adresná a spravedlivá. Na srdci nám hlavně leží, aby směřovala k podpoře poctivých českých zaměstnavatelů a k podpoře zaměstnanosti jako takové. Odtud vede cesta k udržení životní úrovně našich zaměstnanců a jejich dětí a rodin. Bohužel, odmítavý postoj vládních poslanců k senátní verzi zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele jde opačným směrem a je nesmyslně diskriminační. Vše bude mít – a zbytečně – nepříjemné ekonomické a sociální důsledky, které vůbec nebyly nevyhnutelné.

Lucie Šafránková, poslankyně Parlamentu ČR za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Bc. Lucie Šafránková SPD

Místopředsedkyně SPD JmK, předsedkyně OK SPD Brno

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Senát svůj návrh velmi kvalitně zpracoval a prosadil Skopeček (ODS): Český zaměstnavatel platí jedny z nejvyšších sociálních odvodů Ferjenčík (Piráti): Hranice 90 % je strašně nízká, vypadává z toho celá řada firem Senátor Goláň: Bylo opomenuto, že zaměstnanci můžou odcházet i sami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.