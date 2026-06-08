Sedláček (Národní demokracie): Trestní oznámení na SPD podal Jiří Pospíšil

09.06.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Jiřímu Pospíšilovi z TOP 09.

Sedláček (Národní demokracie): Trestní oznámení na SPD podal Jiří Pospíšil
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Nemělo by zapadnout, že tím, kdo podal trestní oznámení na SPD za ten plakát, byl Jiří Pospíšil.

Nejenže si koupil dítě jako domácího mazlíčka, což je samo o sobě nemravné a přinejmenším na hraně zákona. Ale navíc se zachoval jako estébácký udavač, který touto "přihrávkou" umožnil justiční mafii, aby zasáhla do politického dění tím rozsudkem nad SPD. 

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