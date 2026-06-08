Sedláček (Národní demokracie): Trestní oznámení na SPD podal Jiří Pospíšil

Nemělo by zapadnout, že tím, kdo podal trestní oznámení na SPD za ten plakát, byl Jiří Pospíšil.
Nejenže si koupil dítě jako domácího mazlíčka, což je samo o sobě nemravné a přinejmenším na hraně zákona. Ale navíc se zachoval jako estébácký udavač, který touto "přihrávkou" umožnil justiční mafii, aby zasáhla do politického dění tím rozsudkem nad SPD.
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