Senátor Třetina: Tohle si líbit nenecháme. Budeme postupovat tvrdě a jednotně

09.06.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadům dostavby Dukovan na okolní obce.

Senátor Třetina: Tohle si líbit nenecháme. Budeme postupovat tvrdě a jednotně
Foto: archiv TT
Popisek: Mgr. Tomáš Třetina starosta Moravského Krumlova (TOP 09)

O úmyslu vlády zrušit systém financování rozvoje našeho regionu už jsem vám psal. O co konkrétně ale přicházíme?

Moravský Krumlov a Náměšť nad Oslavou přijdou o klíčové finance na zasíťování pozemků pro nové bydlení.

Ivančice a Jamolice ztrácejí garance na nezbytné dopravní stavby, které jim úleví od těžké techniky.

Desítky dalších obcí přicházejí o systémové řešení kapacit školek, čističek a posílení bezpečnosti.

Tvrzení, že ucelená podpora byla jen „bianco šek“ bez podkladů, je čistá lež! Na stole leží detailní a propočítaný Akční plán z dílny ministerstva. Šedesát stran tvrdých dat, na která měly férově přispět i naše kraje a obce (po 1,5 mld. Kč).

Dostavba jaderné elektrárny je celonárodní projekt – užitek z energie bude mít celá republika od Aše po Jablůnkov. Není ale možné, aby veškerá zátěž, prach a tisíce dělníků zůstaly u nás a vláda od toho dala ruce pryč. Nejsme bezplatná zásuvka, ze které si stát vezme proud a nás nechá v blátě!

Společně se senátorkou Hana Žáková jsme prosadili zařazení tohoto vládního podrazu jako mimořádný bod na jednání senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu na 10. června.  Na půdu Senátu oficiálně zveme zástupce Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina i starosty sdružené v Energoregionu.

Tohle si líbit nenecháme. Budeme postupovat tvrdě a jednotně. Podpořte náš společný tlak a podepište petici ZDE.

Praha musí slyšet náš hlas dřív, než nám z regionu zbude jen rozježděné staveniště!

Mgr. Tomáš Třetina

  • TOP 09
  • senátor
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Tomio Okamura byl položen dotaz

Kde jste vzal informaci

že se chystá EU změnit označování piva? Prý to není vůbec pravda, ptal jsem se na to poslance Zdechovského a že se něco takového chystá odmítá i Evropská komise i Český svaz pivovarů. Šíříte dezinformace nebo z čeho vycházíte, že má ke změně dojít? A jestli lžete, tak proč? Vím, že nemáte EU v lásce...

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