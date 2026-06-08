Senátor Třetina: Tohle si líbit nenecháme. Budeme postupovat tvrdě a jednotně

O úmyslu vlády zrušit systém financování rozvoje našeho regionu už jsem vám psal. O co konkrétně ale přicházíme?
Moravský Krumlov a Náměšť nad Oslavou přijdou o klíčové finance na zasíťování pozemků pro nové bydlení.
Ivančice a Jamolice ztrácejí garance na nezbytné dopravní stavby, které jim úleví od těžké techniky.
Desítky dalších obcí přicházejí o systémové řešení kapacit školek, čističek a posílení bezpečnosti.
Tvrzení, že ucelená podpora byla jen „bianco šek“ bez podkladů, je čistá lež! Na stole leží detailní a propočítaný Akční plán z dílny ministerstva. Šedesát stran tvrdých dat, na která měly férově přispět i naše kraje a obce (po 1,5 mld. Kč).
Dostavba jaderné elektrárny je celonárodní projekt – užitek z energie bude mít celá republika od Aše po Jablůnkov. Není ale možné, aby veškerá zátěž, prach a tisíce dělníků zůstaly u nás a vláda od toho dala ruce pryč. Nejsme bezplatná zásuvka, ze které si stát vezme proud a nás nechá v blátě!
Společně se senátorkou Hana Žáková jsme prosadili zařazení tohoto vládního podrazu jako mimořádný bod na jednání senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu na 10. června. Na půdu Senátu oficiálně zveme zástupce Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina i starosty sdružené v Energoregionu.
Tohle si líbit nenecháme. Budeme postupovat tvrdě a jednotně. Podpořte náš společný tlak a podepište petici ZDE.
Praha musí slyšet náš hlas dřív, než nám z regionu zbude jen rozježděné staveniště!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku