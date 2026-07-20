Skopeček (ODS): Vláda ordinuje zemi vyšší deficity a rychlejší zadlužování

20.07.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům a jejich spoluúčasti u navyšování státního dluhu.

Skopeček (ODS): Vláda ordinuje zemi vyšší deficity a rychlejší zadlužování
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr financí za ODS Jan Skopeček

Vláda Andreje Babiše ordinuje zemi vyšší deficity a rychlejší zadlužování.

Motoristé tomu nebrání ani trochu! Naopak, bez mrknutí oka akceptovali vyšší schodek rozpočtu a dokonce aktivně hlasovali pro rozvolnění rozpočtových pravidel, které umožní rychlejší zadlužování i v dalších letech.

Podílejí se na rozpočtovém zločinu této vlády!

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
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ODS , Skopeček

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