Somr (ODA): Rvali se o primátorský řetěz, pak utekli i z rady hlavního města. Podfuk!

Další dva z volebních lídrů dali Pražákům sbohem a podfoukli Pražáky. Jan Čižinský (Praha Sobě) se radši vrátil na Prahu 7, o které před volbami tvrdil, že jí už dal do pořádku, a proto podle tohoto úspěšného modelu je schopen dát do pořádku i celé hlavní město. Laika napadá otázka, co tedy chce na té hotové Praze 7 vylepšovat? Odpovědí bude nejspíš ukázka té největší Čižinského dovednosti. Umění nechat někoho ve štychu. Nyní to předvedl Pražákům, předtím svým lidoveckým bratrům a sestrám, když v Praze kandidoval proti vlastní partaji. Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu, TOP 09) si pro změnu nejspíš jednoduše vzal kalkulačku a spočítal si, že je výhodnější zůstat na lépe placeném místě v Bruselu.

Absurdní korunu povolebním vyjednáváním pak nasadili oba volební lídři tvrzením, že díky tomu, že nezasedli v radě města, jejich uskupení v koalici posílila.

Takže nám tu zůstává jako sám voják v poli pan primátor Hřib, kterému rázem ubyli dva snaživí názoroví oponenti z předvolebních primátorských debat. A primátor Hřib by se tedy své životní příležitosti měl hbitě chopit a hned zítra začít s plněním svých předvolebních slibů. A mohl by začít pěkně od lesa. Věren svému jménu by se mohl obklopit tím slibovaným miliónem stromů. Nic nevadí, že prostým součtem a dělením i středoškolák dojde k výpočtu, že Praha nemá ve vlastnictví tak velkou a vhodnou volnou plochu, na kterou by se vešlo milión stromů, ale jak se říká, slibem nezarmoutíš. A že těch slibů před volbami padlo. Ty o digitalizaci, chytrých řešeních, transparentnosti…

Možná by bylo vhodné některé sliby propojit a hned se nabízí první velký projekt, který je hoden samotného pirátského primátora. Naprogramovat chytrou aplikaci, která by transparentně sledovala a zobrazovala, jak nám v Praze všechny ty nové stromy pěkně rostou a odpočítávala, kolik jich ještě zbývá vysadit do slibované miliónové pirátské mety. A pozor, milión stromů je přeci jen už pořádný kus lesa a každý správný hospodář ví, že v lese se musí zodpovědně těžit. Jen doufáme, že tentokrát nevyjde najevo, že na pozadí aplikace probíhá zodpovědná těžba, nikoli však dřeva, ale kryptoměny některým z pirátských poslanců. I když chápeme, že předvolební sliby pro „zpovykané Pražáky“ budou něco stát.

Zdeněk Somr

místopředseda Občanské demokratické aliance

Občanská demokratická aliance ODA



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nohavica je teď Karel Gott. A ty idiote... Ondřej Hejma rozmáznul jak Jarkovu, tak svou medaili. A principála Hrušínského Jan Keller uhranul slovy o Jarku Nohavicovi. František Laudát přidal báseň „To zas bylo nablito.“ Až se bojíme napsat, jak se Jaromír Soukup vypořádal s ohlasy na Zemanovy medaile Sehnal (ODA): Dva starostové, dva první místostarostové, čtrnáct mandátů.

Občanská demokratická aliance ODA



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV