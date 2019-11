Světnička: Podporují Havlovo Forum 2000 antisemité a lidé od KGB?

Hned první z textů se snaží líbivě podbízet: "Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat."

Jak ono honosné poslání vypadá ve skutečnosti se nedávno přesvědčila skupina nezávislých investigativních publicistů. Akreditovali se na akci nadace Forum 2000 s dostatečným předstihem a čekali, co bude. Organizátoři z nich (v rozporu s ochranou osobnosti) nejprve vylákali prostřednictvím jistého Pavla Kučery osobní fotografie. Prý pro výrobu identifikačních průkazů na akci. Nutno dodat, že jak bylo později ověřeno, žádný identifikační průkaz účastníků akce fotografií označen nebyl. Jinak se ze strany organizátorů nedělo dlouho nic a nastalo komunikační ticho. Jako blesk z čistéh nebe přišlo vcelku neprofesionální sdělení, že žádost o akreditaci na akci byla podána údajně pozdě. Organizátorům trachtace lepšolidí byla tedy obratem přeposlána písemná dokumentace chronologicky dokládající, že se jedná o tvrzení zcela lživé, a byli požádáni o sdělení a vysvětlení, co je skutečným důvodem podvodu s vylákáním osobních fotografií a následného zamítnutí novinářských akreditací na akci údajně rozvíjející odkaz prezidenta Václava Havla.

Tím spíše, že případě této skupiny investigativních publicistů se nejednalo o žádné redakční elévy, ale m.j. i řádné a dlouholeté členy významných profesních sdružení a korespondenty ostřílené z Evropského parlamentu i jiných evropských státních institucí a s praktickými zkušenostmi z běloruských i kavkazských luhů, hájů a hor. Pravda - novinářů, o kterých je známo, že se ve své činnosti zabývají dlouhodobě monitoringem antisemitismu a jiných podobných nebohulibých aktivit, jako například působení StBáků a lidí spolupracujících s KGB v polistopadové společnosti . A k tomu všemu se někteří z nich jako na potvoru byli pronásledováni zločinným komunistickým systémem a jsou členy Konfederace politických vězňů, kterou mnohé justiční orgány nenávidí dnes už i otevřeně. Už jen jako třešinku na dortíku je třeba doplnit, že jeden z této investigativní skupiny je bývalým kontrolorem z Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož analýzy už odhalily nejeden finanční podvod.

Když nepřišla od organizátorů Fórum 2000 odpověď na pravou příčinu podvodu a ignorování jejich vlastní preambule či zákonů na ochranu osobních údajů, byl vznesen dotaz přímo na možné důvody tohoto postupu. Jestli jim tak vadí členství v Konfederaci politických vězňů, upozorňování na zločiny dočasně bývalých StBáků a komunistů či dokonce naše poukazování na lidi nenávidějící židy a židovský či romský původ. Organizátorům bylo připomenuto, že žádná odpověď, je také odpověď - je konkludentním souhlasem s naším tvrzením. Odpověď opět nepřišla, v rámci posthavlovské transparentnosti s vědomím nadřazenosti, arogance a dobře plněných bankovních účtů od obelhaných sponzorů a naivních donátorů fóroví vykukové mlčeli a mlčeli jako pověstný hrad v Karpatech - tedy logicky tacitně souhlasili.

Mgr.Bc. Karel Světnička BPP



Následně jsme měli možnost se ještě přímo na místě u vstupu na akci a prezentace přesvědčit a zdokumentovat, že sice došlo k projednání věci s konkludentním souhlasem přes nejvyšší vedení Fora2000 jistého Jakuba Klepala - takzvaného výkonného ředitele a také takzvaného provozního ředitele jistého Luboše Feba, ale pak telefonicky pod rouškou charakteristické anonymity všech podvodníků s přítomnými novináři diskutovala již pouze mobilem jakási Zuzana Blahutová - o které není ze stránek Fórum 2000 naprosto zřejmé, či se čirou náhodou nejedná o nějakou příbuznou nedávno pro finanční podvody vyhozeného a trestně stíhaného náměstka české Úřadu pro zahraniční styk a informace ÚZSI (špionáž) Blahuty. Ostatně nebylo by se ani čemu divit - takových lidí lze jistě najít ve vedení a kolem Forum 2000 více - již při samotném založení onoho podivného Fóra stál dlouholetý ředitel českých špionů v ÚZSI a oddaný slouha Václava Havla Olda Černý. Chudáci zahraniční účastnící konferencí, zvláště ti z totalitních zemí, netuší, že místo na setkání demokratických debatérů proti totalitám přijíždějí na festival špionážních služeb. Což samozřejmě může mít v jejich zemích vcelku pochopitelné neblahé následky.

Po zkušenostech s podivnými postupy a podvody lidí z Nadace Forum 2000 se tedy investigativně začalo pátrat, co za tím může vězet. Veřejně dostupné dokumentace přinesla mnohá překvapení. Po smrti zakladatele Forum 2000 Václava Havla se objevuje sponzorování z hodně zajímavých zdrojů. Lze najít velké finanční transfery i od skupin a subjektů vedených například lidmi vystudovanými na vysoké škole pro agenty a vrahy z KGB, evidované agenty StB a také antisemity - je nestoudné mít podporu od lidí souhlasících s tvrzením, že zachránce 60 tisíc židů před Hitlerem byl zločinec. Ano i to bylo nalezeno v případě podporovatelů Forum 2000. Ti ze slušných a naivních podporovatelů by se měli do budoucna vážně zamyslet, kam své peníze příště vloží. Skvrna, že podporují mecheche a rodinné rozpočty partě zhrzených špionů a tajuplných profesionálních věčných lidskoprávních demokratů jistě ve světě byznysu a demokratické společnosti nemusí působit dobře.

Nyní, 14 dní před oslavami výročí Sametové revoluce, se tito i antisemity a KGBáky podporovaní vykukové z Nadace Forum2000 mají jakýmsi záhadným způsobem starat i o organizaci Výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra v Lipsku. I zde třeba proto odmítají vpustit publicisty s předky židovského původu. Abychom byli objektivní - dle vyjádření pracovnice sekretariátu Česko německého fondu budoucnosti Mgr. Adély Bráchové nemají zde zájem o akreditaci vůbec žádných novinářů. Zajímavé. Zvláště u fondu nakládajícího s veřejnými prostředky a s jasným posláním. Pravda, tak by třeba novináři viděli, do jaké míry peníze původně k satisfakci za vyvražďování židů a Slovanů Němci jsou dnes užívány právě k opačným cílům, třeba i s podporu lidí neodmítajících antisemitismus. Možná také proto, že na této utajované konferenci může dojít k dohodě, jak přebírat z Německa migranty k nám. Možností utajování je hodně. Tajné jednání na Nové Lipské radnici organizované Fórem2000 14 dní před listopadovými událostmi má stát 1,5 milionů z prostředků původně určených na odškodnění vraždění židů a českých oběti německých zločinů. Není divu, že s takovými praktikami nechce mít nic společného ani bývalý disident a současný poslanec Evropského parlamentu Saša Vondra. Na přímý dotaz potvrdil, že jede do Lipska jen na proslov, ale jinak už dávno s organizací nespolupracuje. Navíc přiznal, že se mu zdá divné, že na souběžném oceňování novinářů jde o úzký okruh lidí. Dodejme, že předsedou tohoto fóra je dlouholetý sociální demokrat a australský občan Libor Rouček, který si tak zřejmě považuje jedné z posledních prebend, která mu zůstala.A co na to samotný Václav Havel? Jestli někdo na Vinohradském hřbitově slyšel svištivý zvuk - to se Václav Havel nejspíše s hrůzou převrací v hrobě vysokou rychlostí, co se pod rouškou jeho památky děje. Občanům tohoto státu je z toho všeho již blivno. Ostatně mnozí mají asi i strach, aby z toho všeho ještě v těchto dnech nevstal z mrtvých, proto na jeho hrob míří neustále městská kamera - co kdyby....



Finančním tokům v rámci ziskových politických neziskovek se budeme věnovat i nadále, a brzy přineseme další informace.

(převzato z Profilu)

