Urbanová (STAN): Osekají práva obyvatel

Čekali jste pomoc druhým a místo toho je tu stavební zákon, který si napsali sami developeři. Osekají práva obyvatel, nebudou muset řešit povolovací procesy a navíc si zlegalizují své vlastní černé stavby. Máme tu služební zákon, který povede k privatizaci státní služby. Rozvolnění rozpočtových pravidel a tím pádem větší zadlužování, a ne, EET to nespraví, to je vyloženě promrhaná příležitost (a proto jsme byli proti). Protože peníze, které se díky férovějšímu výběru daní vyberou navíc, stát okamžitě zase rozpustí v nesmyslných úlevách a výjimkách.
Je tu popírání sebe sama, kdy sliby z doby před rokem dneska už neplatí, protože narazili na realitu. U některých věcí, jako je třeba muniční iniciativa, je člověk rád, u jiných si musí ohlídat, aby nebyl stejný. I proto jsme byli u vyjednávání jednacího řádu aktivní, nenechali si vzít přestávky, faktické poznámky a další věci. Konstruktivní a pragmatický postoj s neochvějným hodnotovým nastavením, to je za mě recept na populismus a nulovou integritu. Ale o tom jindy.
Hezké léto! Vrátíme se na přelomu srpna a září do sněmovny, my budeme v plné síle, naše věci prosadíme a bude to zas o kousek blíž k dalším volbám a to je co? To je dobrá zpráva v týhle mizérii...
Ing. Barbora Urbanová
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