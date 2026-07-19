Urbanová (STAN): Osekají práva obyvatel

20.07.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novelizaci stavebního zákona.

Urbanová (STAN): Osekají práva obyvatel
Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

Čekali jste pomoc druhým a místo toho je tu stavební zákon, který si napsali sami developeři. Osekají práva obyvatel, nebudou muset řešit povolovací procesy a navíc si zlegalizují své vlastní černé stavby. Máme tu služební zákon, který povede k privatizaci státní služby. Rozvolnění rozpočtových pravidel a tím pádem větší zadlužování, a ne, EET to nespraví, to je vyloženě promrhaná příležitost (a proto jsme byli proti). Protože peníze, které se díky férovějšímu výběru daní vyberou navíc, stát okamžitě zase rozpustí v nesmyslných úlevách a výjimkách.

Je tu popírání sebe sama, kdy sliby z doby před rokem dneska už neplatí, protože narazili na realitu. U některých věcí, jako je třeba muniční iniciativa, je člověk rád, u jiných si musí ohlídat, aby nebyl stejný. I proto jsme byli u vyjednávání jednacího řádu aktivní, nenechali si vzít přestávky, faktické poznámky a další věci. Konstruktivní a pragmatický postoj s neochvějným hodnotovým nastavením, to je za mě recept na populismus a nulovou integritu. Ale o tom jindy.

Hezké léto! Vrátíme se na přelomu srpna a září do sněmovny, my budeme v plné síle, naše věci prosadíme a bude to zas o kousek blíž k dalším volbám a to je co? To je dobrá zpráva v týhle mizérii...

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • místopředsedkyně PS PČR
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Článek obsahuje štítky

STAN , Urbanová

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Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

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