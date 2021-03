Valachová (ČSSD): Nechceme, aby lidé v této době volili mezi výdělkem a zdravím

reklama

Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážené ministryně, ministři,

také já se zapojím do rozpravy. Přiznám se, že jsem zatím z těch příspěvků kolegů a kolegyň trochu překvapená, protože ten zákon nedělá nic jiného, než reaguje na situace, ke kterým týdny, měsíce, v podstatě celý rok dochází. Zaměstnanci a zaměstnankyně jsou v karanténě, to je fakt, který je neoddiskutovatelný, a až doposavad jejich náhrada takto vypadené mzdy činí pouhopouhých 60 %. 60 %. A měla jsem za to, že už jsme týdny, ne-li měsíce ve shodě, že abychom podpořili to, aby lidé, kteří mají podezření nebo jsou dokonce v karanténě či jsou pozitivní, dodržovali karanténu a nebáli se výpadků mzdy resp. nevolili nebo nebyli nuceni volit mezi zdravím a výdělkem, tak že je chceme podpořit tak, že na časově omezenou dobu - nejde o změnu systému, ale na velmi časově omezenou dobu - zvýšíme nemocenskou. A teď máme tady různé způsoby. A o tom se vlastně bavíme.

Já bych chtěla vyzvat k tomu, abychom opravdu dnes našli shodu nad tím zvýšením tak, aby nevybírali, nebyli nuceni vybírat mezi výdělkem a zdravím, a co se týká té řady otázek, které tady padají, a možná tím hlavním adresátem je ministr zdravotnictví či hlavní hygienička, tak to není nic nového, to bylo před tímto zákonem, může to vznikat po tomto zákonu, ten zákon sám o sobě nic takového neřeší, řeší zkrátka jenom to, abychom na mimořádnou situaci po mimořádně krátkou dobu reagovali mimořádnými prostředky.

A ještě bych chtěla říct druhou poznámku, kolegové a kolegyně. Nemám radost, že pokud se bavíme o zaměstnancích a zaměstnankyních - a už se z toho stává nepříjemná tradice - tak víc než o tom, že nebylo spravedlivé ten rok nechat lidi v takové situaci a nezvýšit nemocenskou, tak se tady bavíme o tom, kdo co by případně mohl zneužít. Naopak pokud se bavíme třeba o jiných lidech a o jiných situacích, firmách, podnicích, živnostnících, tak když tady někdo naznačí nějaké zneužití nebo chce dokládat naopak to, aby vše bylo řádně doloženo, tak je obviněn z toho, že jde o nějakou administrativu, otravování lidí a v podstatě urážku toho stavu, že mu nedůvěřujeme a podezříváme ho dopředu z toho, že něco poruší. Tak myslím si, že spravedlivé by bylo, abychom si vybrali jednu nebo druhou cestu. Není možné jen v případě zaměstnanců a zaměstnankyň si vždycky vzpomenout na to, že někdo něco zneužije a podle toho diskutovat obecná pravidla pro všechny. To není fér. Dokončili jsme úspěšně práci, Sněmovna a Senát, v případě našich živnostníků, já jsem moc ráda, je tady přítomna paní ministryně financí. A myslím si a byla bych moc ráda, kolegové a kolegyně, abychom tu práci dokončili i v případě zaměstnanců a zaměstnankyň. A znovu říkám, bavíme se o tom, jaká má být náhrada mzdy. Není to změna systému, je to časově omezené, je to spravedlivé a myslím si, že na tom jsme se už dávno shodli, že nechceme, aby lidé v této době volili mezi výdělkem a zdravím.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD

poslankyně



