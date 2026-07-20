Vondráček (Svobodní): Vítězství AfD nezpůsobí škody

20.07.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k německé politice.

Vondráček (Svobodní): Vítězství AfD nezpůsobí škody
Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Německo mělo přemýšlet, jak zabránit škodám než přijalo miliony migrantů, mělo přemýšlet, jak zabránit škodám před plánem Energiewende z dílny zelených komunistů. Je to přesně naopak. Vítězství AfD nezpůsobí škody, ale právě tyto škody napáchané německými politiky za posledních 40 let způsobí vítězství AfD

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Babiš na to má právo. Ševčík odmítl nářky prezidenta
Za to může SPOLU, řekl Hřib o zřícené plastice v Praze. A spustil peklo
Vy jste hroznej opravdu. Okamura už nevydržel Hřiba
Pravidla pro automatizované zpracování a využívání obsahu ParlamentníListy.cz

Článek obsahuje štítky

Svobodní , Vondráček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude AfD v Německu vládnout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jiří Čunek byl položen dotaz

A bylo by snad na tom něco špatného?

Kdyby docházelo k větší obměně poslanců a zůstávali tam jen ti, co se nedopustí přestupků, porušení zákona, ale za mě i třeba lží, zneužitím funkce (např. k tomu něco získat - byt, dotace apod.) a jakéhokoliv porušení zákona či snaze ho obejít? Podle mě by politici měli být morálními autoritami, jin...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Z estrogenových náplastí pro ženy mohou mít prospěch i mužiZ estrogenových náplastí pro ženy mohou mít prospěch i muži Když tělo zoufale volá po vitaminu DKdyž tělo zoufale volá po vitaminu D

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Vláda ordinuje zemi vyšší deficity a rychlejší zadlužování

21:02 Skopeček (ODS): Vláda ordinuje zemi vyšší deficity a rychlejší zadlužování

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům a jejich spoluúčasti u navyšování státní…