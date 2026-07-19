Zdechovský (KDU-ČSL): Srbská ministryně nevede zemi do EU

20.07.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům srbské ministryně Snežaně Paunović.

Zdechovský (KDU-ČSL): Srbská ministryně nevede zemi do EU
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Srbská ministryně Snežana Paunović prohlásila, že kdyby byla na místě Slobodana Miloševiće, provedla by v Kosovu etnické čistky.

Takové výroky nejsou jen skandální – jsou přímým popřením hodnot, na nichž stojí Evropská unie. Kdo glorifikuje politiku Miloševićova režimu, nevede Srbsko do Evropy.

Naopak ho od členství v EU vzdaluje.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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KDU-ČSL , Zdechovský

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Zdechovský (KDU-ČSL): Srbská ministryně nevede zemi do EU

11:05 Zdechovský (KDU-ČSL): Srbská ministryně nevede zemi do EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům srbské ministryně Snežaně Paunović.