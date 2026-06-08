Zuna (TOP 09): Vybrali jsme více než 108 tisíc Kč

09.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k charitativnímu závodu na handbike.

Zuna (TOP 09): Vybrali jsme více než 108 tisíc Kč
Foto: TOP 09.cz
Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

Jedeme pro dobrou věc. Za TOP 09  jsem byl letos patronem charitativního závodu na handbike, jehož výtěžek šel na koupi speciálních ortéz pro Agátku, která se od narození potýká s mozkovou obrnou.

Náš poslanecký klub nakonec skončil na 2. místě. Děkuji všem našim poslancům i asistentům za nasazení! Skutečným vítězstvím je, že pro dobrou věc se opět spojila opozice, koalice i zaměstnanci Sněmovny a společnými silami jsme vybrali více než 108 tisíc Kč, které teď pomůžou.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Zuna

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4:32 Zuna (TOP 09): Vybrali jsme více než 108 tisíc Kč

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k charitativnímu závodu na handbike.