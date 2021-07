„Tu pí*u uzenou k nám nasadil *** Babiš. To je přesně Andrejův styl. Dělá všechno přes ***,“ nadává na nikdy neodtajněných odposleších Jaroslav Tvrdík

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 83% SPOLU 9% SPD 1% Přísaha 0% KSČM 5% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 0% Volný blok 0% hlasovalo: 13125 lidí

Jelikož v sobě nesou řadu odkazů na později rozpracované kauzy, budeme se jim věnovat postupně.

Jako první jsme se rozhodli uveřejnit věci týkající se někdejší manželky Jiřího Paroubka Petry. V záznamech, které nebudeme blíže specifikovat, se o ní zainteresovaní baví jako o Kováčové, což je rodné jméno této nitranské absolventky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a druhé manželky expremiéra Jiřího Paroubka.

Nyní bude dobré představit si protagonisty schůzky, která se odehrála například v luxusním pražském hotelu Marriott. Ten je dodnes oblíbeným místem pro řadu setkání. Jeho poloha je možná ještě důležitější. V letech, kdy ČSSD válcovala politické soupeře, se totiž stal detašovaným pracovištěm tamních pohlavárů. Z nitra takzvaného Liďáku se totiž do hotelu Marriott dalo projít chodbou, aniž by vás kdokoliv spatřil.

Jaroslav Tvrdík tehdy působil jako klíčový poradce Jiřího Paroubka. Ten v období od 25. dubna 2005 do 4. září 2006 nahradil Stanislava Grosse v čele vlády. Mezi lety 2006–2010 byl rovněž nepřehlédnutelným lídrem sociální demokracie. Zájem o věc ostatně svými věcnými komentáři prokazuje dodnes. Druhým účastníkem setkání byl Miroslav Jansta, právník spojovaný výhradně se socdem. Jak ovšem ukazují naše materiály, přesah byl mnohem širší. Třetím aktérem se stal podnikatel Roman Janoušek, blízký ODS.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Pavel Bém



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V poznámce u citovaných dokumentů stojí, že Janoušek se schůzek účastnil jako muž zastupující zájmy občanských demokratů a Pavla Béma. Ten byl mezi roky 2002 a 2010 primátorem hlavního města Prahy a dlouho zvažovaným korunním princem strany.

Interiér hotelu Marriott v Praze, kde některé ze schůzek probíhaly

I když budeme přinášet jednotlivá témata s odstupem, už v tuto chvíli můžeme říct, že Janoušek na záznamech působil věcně a pragmaticky. Vyhýbá se vulgaritám, v nichž dominuje především Jaroslav Tvrdík. Vyhýbá se problematickým věcem spojených s podsvětím. Je patrné, že ho zajímaly zejména veřejné zakázky pro další osoby a rovněž informace. Nejednou Janoušek děkuje právě Tvrdíkovi, že „za ty tvý info ´sem byl u nás hotová celebrita!“

Miroslav Jansta působí také poměrně střídmě, byť se nechá několikrát unést. Zejména ve chvíli, kdy přijde řeč na lobbistu Andreje Surňáka, někdejšího spolupracovníka Stanislava Grosse. Také k tomuto se dostaneme.

Ty schůzky a rozhovory by šly s velkou mírou nadsázky a černého humoru popsat jako přátelské tlachání. Sem tam se hovoří o zakázkách, sem tam o konkrétních „kurvách v partaji, kterejch je potřeba se zbavit" a podobně. Je pozoruhodné, že drtivá většina jmenovaných osob je veřejnosti známá ještě dnes. Namátkou můžeme zmínit jména Martina Peciny, Vladimíra Johanese, Petrose Michopulose, Luďka Sekyry, Martina Romana nebo Davida Ratha. Velmi negativní byl postoj ke Zdeňku Škromachovi nebo k Miroslavu Šloufovi.

Psali jsme: Březen 1999. Jedna kulka do hlavy, druhá do hrudníku. Sponzor ČSSD šel k zemi. A venku stál zástupce tajné služby… Prasácká poprava. Detaily, které neznáte

Co se však po několik měsíců stalo ústředním tématem a převyšovalo jiné, to byl vztah Jiřího Paroubka a Petry Kováčové, později Paroubkové. Už před zhruba patnácti lety jí někteří zástupci ČSSD, jak se vzápětí sami přesvědčíte, přisuzovali postranní vliv. Spojovali ji především s ruskou tajnou službou KGB a s jejím dalším údajným zástupcem, současným premiérem Andrejem Babišem.

Dost bylo náznaků.

Přesuňme se proto do luxusních prostor opulentního hotelu ke stolu, kde právě jednají Miroslav Jansta, Roman Janoušek a Jaroslav Tvrdík.

Miroslav Jansta: Víte, že už si ta Jirkova Kováčová stačila někoho pořídit?

Jaroslav Tvrdík: No ta byla mr*avá už na vládě, to se tomu vůbec nedivím. Si vzpomeňte na toho hnusáka B.!

Roman Janoušek: Ty vole. Tak to je bombačéro, je to ale tutový?

Jaroslav Tvrdík: Jasně, to ví celej Liďák.

Miroslav Jansta: To je veřejný, vůbec to neskrejvaj.

Jaroslav Tvrdík: No jako Babišova agentka teda selhala brzo.

Roman Janoušek: To je teda hrozný, dneska už není spoleh ani na KGB.

Jaroslav Tvrdík: Tak nakonec živíme ještě nějakýho nabíječe, my uneseme asi fakt jako všechno...

Miroslav Jansta: Na to, že jsou spolu pár měsíců a stojí nás šílený prachy, je neuvěřitelný, co si ta čobolka dovolí!

Jaroslav Tvrdík: Já bych ji zkompromitoval před Jirkou a kop Slovačisko do prdele.

Roman Janoušek: Aby se vám z toho Jirka nevopotil.

Podobně laděných diskusí bylo mnohem víc. Jelikož se Petra Kováčová stala partnerkou Jiřího Paroubka, měla pochopitelně vliv na řadu věcí. Týkaly se personálních opatření a zřejmě i stranických kroků. Čím větší byl její vliv, tím hůře byla v rámci části ČSSD vnímána.

To dokazují také další záznamy z jiných pražských hotelů. Sestava zůstala beze změn.

Roman Janoušek: Tak co novýho s Jirkovým Slovačiskem?

Jaroslav Tvrdík: To je opravdová p.ú. Dokud Jirkovy prachy v kapse šustí, tak ho ta Slovena neopustí.

Roman Janoušek: Ta ho jen tak neopustí. A co to je, to pé-účko?

Jaroslav Tvrdík: No přece píča uzená. Tady má každej strach, na co přijdou s těmi Gripeny, ale ta má větší spotřebu než všechny ty letadla dohromady!

(u stolu zavládl smích)

Miroslav Jansta: No vy se smějete, ale kdo to má živit? Znáte to. Z hovna Přemyslovna. Ty jsou nejhorší, celej život jen tlumočila názory druhejch (působila jako profesionální tlumočnice, pozn. red.) a teď by to tu řídila, zoufalka.

Jaroslav Tvrdík: Ta čobolka brzo sežere všechny prachy partaje. Já mám informace, že ji k nám nasadil ten kágébák Babiš, aby ovládal Jirku. To je přesně styl Andrejovy práce. Všechno dělá přes nás!

V dalším materiálu se PL zaměří na boj jak uvnitř ODS – zmiňována byla především jména Marka Dalíka, Mirka Topolánka a Ivana Langera – tak na obchodní rovinu zaznamenávaných setkání citované trojice.

Psali jsme: „Vyhošťovat.“ Flegr má radost z BIS. A žádá akci Nad ODS se smráká. Legendární schůzce bossů podsvětí se měla účastnit elitní zástupkyně Petra Fialy Kdo nechodí volit, je zbabělec?! A co on, na Praze 5... Vystrčil se rozčílil nad slovy Zemana Babiš zaútočil z Partie: Piráti se chovají jako vítězové. Michálek už se byl podívat v kanceláři Schillerové. Znám ty lidi, někteří jsou fanatici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.