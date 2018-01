Kam odchází miliony z SPD? Už zase utrácí za poradenství. Mluvčí: Šlo to na průzkumy a náš úspěch ukázal, že byly přesné

Z transparentního volebního účtu politického hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura odešla 20. ledna 2018 dvojice plateb v milionových částkách, a to ve prospěch účtu, jehož vlastníka nelze na základě otevřeného účtu dohledat. Zhruba 7,3 milionu korun z něj odešlo jako platba za služby tzv. „analytické činnosti“ a „mediálního zastoupení a poradenství v oblasti PR“. Za „analytické činnosti“ Okamurova strana komusi odeslala 2 904 000 korun a za „mediální zastoupení a poradenství“ pak 4 477 000 Kč.

Kdo je příjemcem dvojice plateb, redakce ParlamentníchListů.cz zjišťuje. Se sérií otázek jsme se obrátili nejen na samotného Tomia Okamuru a tiskové oddělení strany, ale i na řadové poslance SPD. Zajímavostí přitom je, že jen den před provedením obou plateb, volební účet SPD zaznamenal příchozí platbu z druhého, paralelně vedeného, účtu strany ve výši osmi milionů korun. Ten strana vede pro účel „příspěvků ze státního rozpočtu, příjmů z darů a jiných bezúplatných plnění“. Obsahuje kromě dalšího i sponzorské dary firem či jednotlivců.

„Nevím, proč ty dvě platby nazýváte zajímavé, ale budiž. Vedení SPD k tomu vydá tiskovou zprávu, takže tímto vás na ní odkazují,“ sdělil ParlamentnímListům.cz poslanec za SPD a rovněž člen mandátového a imunitního výboru Radek Rozvoral.

Podle tiskové mluvčí SPD Michaely Dolenské proběhlo vše podle "platných smluv". ,,Na základě těchto smluv byly prováděny interní průzkumy, podle kterých hnutí SPD korigovalo volební kampaň, a byly připravovány kroky k oslovení jednotlivých částí voličského spektra. Hnutí SPD nemohlo vycházet v průběhu volební kampaně z průzkumů, které byly zveřejňovány jednotlivými agenturami ve veřejných médiích," uvedla mluvčí Michaela Dolenská. Jména dodavateků nesdělila, jen uvedla, že smlouvy je strana připravena ,,předložit oprávněným kontrolním orgánům" a že dle jejího mínění ,,úspěch volební kampaně SPD jednoznačně prokázal, že vynaložené prostředky byly investovány správně a efektivně."

„Je to docela hodně peněz za analytickou činnost a mediální zastoupení a poradenství,“ informoval ParlamentníListy.cz zdroj z oblasti politiky. Rovněž ParlamentnímListům.cz připomněl, že Tomio Okamura měl problémy s vysvětlováním, kam mizely peníze z účtů jeho někdejší politické strany Úsvit, již v minulosti.

Okamura si tehdy měl od Úsvitu účtovat peníze za služby tzv. „mediálního poradenství“. Podle dokumentů a smluv, které vypluly opětovně na povrch před parlamentními volbami loni na podzim, se částky, které si od své strany měl účtovat, pohybovaly v milionech. Podle smlouvy, která unikla do médií, si měl Okamura měsíčně od strany účtovat 958 333 korun. Pokud by z pozice předsedy Úsvitu nebyl odvolán, vydělal by si dohromady celkem necelých 46 milionů korun. ParlamentníListy.cz o věci informovaly například zde.

O převody peněz a nezvyklé fakturace se tehdy zajímali reportéři České televize. Zjistili, že firmy, které si od Úsvitu měly za služby peníze účtovat, se dají jen velmi těžce dohledat. Jedna z nich například sídlila v polorozpadlé ruině obývané bezdomovci.

Okamura sám informace médií ostře odmítal a označoval je za součást kampaně, kterou proti němu někteří novináři vedou. Investigativnímu pořadu Reportéři ČT, který s informací přišel, nemůže dodneška někdejší šéf hnutí Úsvit a nynější lídr SPD přijít na jméno. O platbách v rámci Úsvitu ve své době informoval například i týdeník Reflex, který se měl dostat přímo k dokumentům ze stranického účetnictví.

Celé vyjádření SPD:

Dobrý den, zasílám Vám oficiální vyjádření SPD k Vašim dotazům.

Ve věci výdajů v částce 2 400 000 Kč (bez DPH) a 3 700 000 Kč (bez DPH) předsednictvo hnutí SPD sděluje, že tyto částky byly vyplaceny na základě řádných smluv, které byly uzavřeny s cílem zajistit analytickou část řízení volební kampaně. Výsledky těchto analýz byly promítány do mediálního prostředí formou konkrétních kroků k oslovení voličské základny.

Na základě těchto smluv byly prováděny interní průzkumy, podle kterých hnutí SPD korigovalo volební kampaň, a byly připravovány kroky k oslovení jednotlivých částí voličského spektra. Hnutí SPD nemohlo vycházet v průběhu volební kampaně z průzkumů, které byly zveřejňovány jednotlivými agenturami ve veřejných médiích.

Tyto průzkumy se v případě SPD jasně prokázaly jako zcela chybné a je zřejmé, že buď tyto agentury nepracovaly dobře, nebo tyto výsledky ovlivňovaly. Zajištění konkrétních informací o volebním potenciálu, jeho vývoji a preferencích jednotlivých částí voličského segmentu bylo tedy nezbytné zajistit interně s velkou mírou přesnosti.

Úspěch volební kampaně SPD jednoznačně prokázal, že vynaložené prostředky byly investovány správně a efektivně. Smlouvy, podepsané 3. 7. 2017 má SPD k dispozici a je připravena je předložit oprávněným kontrolním orgánům. Splatnost byla smluvně dohodnuta za celou dobu spolupráce a to do konce ledna 2018.

Michaela Dolenská

Tisková mluvčí SPD

NÁHLED NA TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET SPD:

