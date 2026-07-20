29. týden na Energetické burze ČMKB

20.07.2026 9:46 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 29. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 61 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 78 milionů korun.

29. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2773 CZK/MWh. Tříleté kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 až 2029 v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2450 CZK/MWh.

Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 1119 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 1094 CZK/MWh.

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