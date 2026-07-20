29. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

20.07.2026 10:25 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 29. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 23,25 CZK/litr.

29. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 67 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,6 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 19 procent.

Psali jsme:

29. týden na Energetické burze ČMKB
28. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
28. týden na Energetické burze ČMKB
27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Článek obsahuje štítky

TZ , ČMKB

Co myslíte tím rozvojem digitálních kompetencí škol?

Že je třeba modernizovat výuku, to se ví už dávno, ale ani vy jste tomu nijak nepřispěli a ani učitelům jste nepřidali tolik, kolik by si zasloužili – viz například článek https://www.novinky.cz/clanek/domaci-fialova-vlada-zklamala-ucitele-pod-jejim-vedenim-sly-relativni-platy-jen-dolu-40583949. Co ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu přesouvá na Švihov

10:33 Festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu přesouvá na Švihov

Hudební festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu přesouvá na Švihov s Rybičkami 48, Danielem Landou…