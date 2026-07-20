29. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Provozuje
NAŠE MÉDIA a.s.
,
sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 19351356,
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 28161.
80% podíl ve společnosti
NAŠE MÉDIA a.s.
vlastní
Marek Španěl
a
Slavomír Pavlíček
.
Dalšími vlastníky společnosti NAŠE MÉDIA a.s. jsou
Michal Voráček
,
Jan Holoubek
a
Jiří Čermák
.
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