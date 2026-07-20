AOPK ČR: Další vzpruha pro kolonie syslů

Vypuštění sysli pocházejí z odchovů v českých i zahraničních zoologických zahradách. Akce je součástí záchranného programu [1], který pro tento kriticky ohrožený druh připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a aktuálně jej financuje především prostřednictvím evropského projektu Prospective LIFE.
„Sysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení koloniím prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci zopakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neutekla. Sysli žijí i v okolí, doufáme proto, že by se zatím izolované populace mohly v budoucnu při dostatečném počtu zvířat propojit. Důležité samozřejmě je, aby zde tito hlodavci měli vhodné podmínky. Proto se na místech, kde sysli žijí, udržuje nízká tráva kosením či pastvou. To by nešlo bez spolupráce s KÚ Jihomoravského kraje i hospodáři, patří jim za to velké poděkování“ vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka záchranného programu.
Sysli doplatili na rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů a dramatický úbytek ploch s nízkou trávou. Pro jejich přežití v naší přírodě je nyní klíčové zabezpečit potřebnou péči. Syslům totiž vyhovují suché, nízké stepní trávníky. Vzácného hlodavce ohrožují např. přívalové deště či toulavé kočky. Populace se posilují vhodnými zvířaty z odchovů v zoologických zahradách. Tam se při jejich odchytech kontroluje zdravotní stav jedinců a na každou lokalitu se vypouští přiměřený poměr samců a samic.
„Posilování málo početných populací a zakládání nových kolonií na předem vytipovaných místech patří k mnoha aktivitám záchranného programu pro tohoto kriticky ohroženého savce. Pravidelně sysly monitorujeme, zajištujeme pastvu a kosení trávy tam, kde žijí, spolupracujeme s partnerskými zoologickými zahradami a záchrannými stanicemi, které nám zvířata ze svých odchovů poskytují pro vypouštění“ doplňuje Jitka Matoušová.
„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranný program pro kriticky ohroženého sysla. Evropský projekt Prospective LIFE, který nyní běží třetím rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. Když jsme se záchranným programem pro sysla před více než 15 lety začínali, odhadovalo se, že u nás žije zhruba 3 600 syslů, nyní jsme na téměř 8 000. I když zdaleka není vyhráno, tak se zdá, že tato práce má smysl,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
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