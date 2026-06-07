AOPK ČR: Den pro českou přírodu v Zoo Hluboká nad Vltavou

Návštěvníci se seznámí s tím, co k životu potřebují ohrožené druhy živočichů i s tím, co se pro jejich ochranu v praxi dělá. Pořádají jej společně Zoo Hluboká a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a je podpořen z evropského projektu Prospective LIFE.
„Rozhodli jsme se ukázat, že zoologická zahrada není jen místo, kde se lidé mohou podívat na exotická zvířata. Je to i místo, které napomáhá ochraně naší přírody. Zoo Hluboká se například aktivně podílí na záchranném programu pro sysla obecného,“ vysvětluje Roman Kössl ze Zoo Hluboká.
„Návštěvníky na různých stanovištích blíže seznámíme s ohroženými druhy našich živočichů. Představíme sýčka, sysla, užovku stromovou, vydru, velké šelmy, tedy rysa, vlka a medvěda. Dozvědí se také, jak žije bobr a že ryby opravdu neloví. Zaměříme se i na to, co mohou lidé pro přírodu udělat. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad,“ komentuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Zejména děti se mohou těšit na soutěž, kreativní dílnu či komentovaná setkání u zvířat. Připojujeme se k takzvanému Týdnu invazních druhů - Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity proto připravila stánek, kde ukáže tuzemské i invazní druhy raků. A představíme, k čemu jsou v krajině mokřady. Doufáme, že pestrý program návštěvníky zaujme“ popisuje Michaela Jerhotová ze Zoo Hluboká.
„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální záchranné programy. Těch je nyní již čtrnáct. Díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových. Evropský projekt Prospective LIFE nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy,“ dodává Jindřiška Jelínková.
Akce proběhne v sobotu 13. 6. 2026 od 10 do 16 h.
Celý program ZDE.
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