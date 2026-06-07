ČEZ: Nová kogenerační jednotka ČEZ ESCO v Bystřici pod Hostýnem

Díky spolupráci s ČEZ Energo vznikla nová kogenerační jednotka bez jakýchkoliv investičních nákladů pro město. Celou investici v hodnotě desítek milionů korun hradí dodavatel. Zkušenosti z prvních pěti měsíců provozu ukazují, že to byl krok správným směrem. „V době, kdy ceny energií patří mezi největší obavy domácností, považuji za důležité investovat do řešení, která dávají ekonomický smysl. Kogenerační jednotka nám pomáhá vyrábět teplo účinněji a vytváří předpoklady pro dlouhodobě stabilní provoz celé soustavy. Oceňuji, že se podařilo projekt realizovat bez finančního zatížení města. Přínosy již brzy uvidí naši odběratelé – občané,“ říká jednatel Technických služeb Bystřice pod Hostýnem Milan Obadal.
Plynová kogenerace slouží pro výrobu otopné vody a je zdrojem centrálního zásobování teplem bytových domů i dalších objektů. Jednotka má tepelný výkon 789 kWt, což odpovídá přibližně 8,5 tisíc GJ ročně, tedy spotřebě asi 300 průměrných domácností. Prostřednictvím ČEZ ESCO bude kogenerační jednotka zároveň dodávat elektřinu do distribuční sítě.
Obavy některý občanů ze zvýšeného hluku, který by obtěžoval obyvatele domů na sídlišti sousedícím s kotelnou, se nepotvrdily. „Chodím kolem kotelny pravidelně pěšky a od zprovoznění kogenerační jednotky jsem nezaznamenal žádnou změnu. Kogeneračka je umístěna uvnitř kotelny a díky tomu její provoz nijak neruší okolí,“ těší starostu Zdeňka Rolince.
Kogenerační technologie si již v mnoha městech zajistily pevnou pozici, na Moravě je k plné spokojenosti využívají například v Prostějově, Mohelnici, Moravském Berouně nebo v Ostravě. Další jednotky se budují v Dětmarovicích a Odrách. „Veřejnost i zadavatelé stále častěji vnímají, že kogenerační jednotky, které současně produkují teplo a elektřinu, dosahují mimořádně vysoké energetické účinnosti přesahující 90 %. Tyto zdroje představují významný prvek postupné dekarbonizace a zároveň umožňují obcím dlouhodobě stabilizovat cenu tepla. Oba aspekty budou v následujících letech dále posilovat,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Energo Martin Václavek.
Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Výhody jsou nasnadě: Zatímco z některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí, kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší šetrnost k životnímu prostředí a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně ekologičtější zdroj než uhlí.
ČEZ Energo se zabývá instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kW až do jednotek MW. Společnost v současnosti provozuje celkem 173 kogeneračních jednotek v 98 lokalitách buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem (CZT) nebo jako vnořené zdroje do kotelen obchodních partnerů. Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má přibližně 2 000 zaměstnanců. Více ZDE.
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