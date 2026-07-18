České dráhy: V restauračních vozech začíná nová sezóna

20.07.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Cestující ve vlacích Českých drah si mohou od dnešního dne vychutnat nové sezónní menu. Nabídka tradičně přináší polévku, hlavní chod, vegetariánskou variantu i dezert.

České dráhy: V restauračních vozech začíná nová sezóna
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Tentokrát sází na kombinaci poctivých klasických chutí a moderní gastronomie, od krému z konfitovaného česneku až po citronový cheesecake s medem a mandlemi. Součástí nabídky je také nový pivní speciál připomínající mezinárodní spoj Českých drah k Baltskému moři. Nové sezónní menu je k dostání ve všech vlacích, které nabízejí službu ČD Restaurant se servisem JLV. Nabídka byla připravena tak, aby oslovila jak milovníky tradiční evropské kuchyně, tak cestující preferující lehčí bezmasá jídla.

Úvod menu patří krému z konfitovaného česneku doplněnému sýrovými krutony. Hlavním masovým chodem je hovězí kýta po burgundsku podávaná s gratinovanými bramborami. Vegetariánská varianta přináší zeleninové kung-pao s cizrnou a jasmínovou rýží. Nabídku uzavírá citronový cheesecake s medem a mandlemi. Právě tento dezert patřil v minulých sezónách k nejoblíbenějším, a proto se nyní vrací do nabídky.

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Společnost JLV pokračuje i v nové sezóně v konceptu pivních speciálů, pojmenovaných po oblíbených mezinárodních linkách. ‚Berliner Pale Ale‘ střídá na palubách vlaků speciál ‚Baltic Express Hazy Pale Ale‘, který odkazuje na populární spojení k pobřeží Baltského moře. Novinku opět uvařil craftový pivovar Chroust ve spolupráci s polským craftovým pivovarem Moon Lark.

Nové menu připravila společnost JLV, která ve vlacích ČD zajišťuje catering, ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky. Menu, které doplňuje stálý jídelní lístek, se několikrát ročně obměňuje, aby i pravidelní cestující mohli během svých cest objevovat nové chutě a kulinářské inspirace.

V aktuálním jízdním řádu vypravují České dráhy každý den 187 vlaků se službou ČD Restaurant. Vedle restauračních vozů zajišťují občerstvení na palubách více než dvou stovek vlaků také ČD Minibary.

Nové sezónní menu

Polévka:
Krém z konfitovaného česneku, sýrové krutony

Hlavní chod:
Hovězí kýta po burgundsku, gratinované brambory

Hlavní chod vege:
Zeleninové kung-pao s cizrnou, jasmínová rýže

Dezert:
Citronový cheesecake s medem a mandlemi

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