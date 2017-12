FAEI: Visa představila nositelnou platební elektroniku pro Zimní olympijské hry v Pchjongjangu 2018

Pamětní olympijský odznak: Inspirovaná dlouholetou tradicí sběru pamětních odznaků z olympijských her uvádí na trh čtyři unikátní odznaky do klopy s designem inspirovaným hrami v Pchjongjangu 2018. Fanoušci i sportovci tak můžou sběratelským předmětem provádět platební transakce. Cena odznaku je 5 000 KRW (cca 100 korun) plus předplacená částka kreditu ve výši 30 000 nebo 50 000 KRW (600 a 1000 korun).