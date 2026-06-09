Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up svých osmi zastávek po celé republice

Točník, Kunětická hora, Švihov, letos nově Hluboká nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a Bezděz. Festival Hrady CZ se od ostatních akcí svého druhu liší jedinečnou koncepcí putovní akce, která již 21 let propojuje živou hudbu s atmosférou českých a moravských památek. Každá zastávka se odehrává v jiném prostředí, což nabízí návštěvníkům po celé republice pokaždé odlišný zážitek. Unikátní je také kombinace moderní hudební scény s geniem loci okolí hradů a zámků, díky čemuž festival působí doslova jako kulturní putování napříč historií i současností. Své dvacáté narozeniny letos s návštěvníky oslaví největší karneval masek, který se koná jako součást programu. Festival Hrady CZ nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky příslušného hradu či zámku zdarma během sobotního odpoledne, ta je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi památky. Lístky lze koupit v předprodeji za zvýhodněné ceny na: https://www.hradycz.cz/vstupenky/.
Line-up všech festivalových zastávek letošního ročníku je venku a slibuje hvězdné léto složené především z českých a slovenských interpretů různých žánrů, jako je například rock, hard rock, pop, pop punk či rap, ale i nádech folku. Páteční program všech zastávek zakončí koncert kapely Rybičky 48, před nimiž show rozjedou a roztančí Mig 21, zpěvák Daniel Landa uzavře sobotní večery, hned po kapele Mirai. Pátek bude dále patřit rapperské legendě Rytmusovi či žánrovému chameleonovi Grey256 a také kapele Trautenberk. Naopak koncerty kapel Vypsaná fixa, Harlej či Krucipüsk si fanoušci užijí v sobotu. Dále se návštěvníci mohou těšit na Tomáše Kluse, Xindla X, Lenny, ale také třeba na stále oblíbenější Brixtn. „Devadesátkový“ grunge styl na Hrady CZ přivezou nováčci Adaline, popový sound zase Vega Elektra.
Festival Hrady CZ svou putovní tour odstartuje v pátek a sobotu 10. a 11. července u malebné zříceniny Točníku u Prahy, na dominantu Polabí, Kunětickou horu u Pardubic zamíří 17. a 18. července. Hrad Švihov obklopený vodními příkopy mezi Plzní a Klatovy navštíví 24. a 25. července, novinkou bude letos 31. července a 1. srpna zámek Hluboká nad Vltavou, jihočeská novogotická perla. V polovině léta, 7. a 8. srpna, ožije hudbou hrad Veveří tyčící se nad Brněnskou přehradou, známý svou dlouhou historií i působivou polohou na skalním ostrohu. O týden později, 14. a 15. srpna, se festival přesune pod unikátní romantický komplex zámku Hradec nad Moravicí. Moravskou část uzavře 21. a 22. srpna pohádkově působící hrad Bouzov. Celé letní putování pak vyvrcholí 28. a 29. srpna pod hradem Bezděz, ikonické dominantě romantického Máchova kraje s nádhernými výhledy do okolní krajiny.
„Festival Hrady CZ se skvěle propojuje s prázdninovými výlety, protože jeho jednotlivé zastávky, které mají téměř totožný hudební program, se konají u atraktivních historických památek v různých částech republiky. Návštěvníci tak mohou spojit hudební zážitek s poznáváním regionu – přes den si projít hrad či zámek, okolní přírodu nebo město a večer si užít koncerty. Jsme rádi, že se festival stal za svých 21 let existence pro mnoho návštěvníků inspirací k letnímu cestování a objevování nových míst,“ říká jeden z organizátorů Michal Šesták. Festival Hrady CZ dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem.
Koncerty se budou odehrávat vždy na dvou pódiích v areálech na loukách v podhradí či v těsné blízkosti památek. V pátek se areály otevřou v půl čtvrté odpoledne, v sobotu v půl jedenácté dopoledne. Tradiční hradní a letos jubilejní karneval s vyhlášením nejlepších festivalových masek se bude konat vždy v pátek od půl osmé večer.
Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Festival Hrady CZ návštěvníkům nabízí několik úrovní ubytování. Za úplatu lze spát zcela bez starostí v tzv. VIP kempu PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením včetně sprch a recepce. Placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů nabídnou sprchy a splachovací toalety, non-stop recepci, cateringové služby či dobíjení telefonů. K dispozici budou i úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do 25. června zakoupit za zvýhodněnou cenu 1200 korun, na sobotu 1300 korun, permanentku na oba dny pak za 2000 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do 25. června pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1650 korun, na místě pak za 1000 VIP ve kempu a za 1800 korun ve VIP kempu PLUS. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2950 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3500 korun, na místě pak za 3500 korun s VIP kempem a za 4300 korun s VIP kempem PLUS. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun. Více na www.hradycz.cz.
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X
TERMÍNY A MÍSTA:
10. - 11. 7. Točník
17. - 18. 7. Kunětická hora
24. - 25. 7. Švihov
31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. - 8. 8. Veveří
14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí
21. - 22. 8. Bouzov
28. – 29. 8. Bezděz
Line-up festivalu Hrady CZ
(program bude později rozdělen do dvou stageí)
Točník 10. - 11. 7.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Kunětická hora 17. - 18. 7.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Švihov 24. - 25. 7.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Hluboká nad Vltavou 31. 7. - 1. 8.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Veveří 7. - 8. 8.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaný fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Hradec nad Moravicí 14. - 15. 8.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Bouzov 21. - 22. 8.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
Bezděz 28. - 29. 8.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
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