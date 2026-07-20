Festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu přesouvá na Švihov

Putovní festival Hrady CZ se po Točníku a Kunětické hoře přesouvá pátek a sobotu 24. a 25. července na Švihov nedaleko Klatov. Tato unikátní hudebně-kulturní akce jako jediná svého druhu nabízí ideální prázdninový mix – kombinaci hudebního zážitku a magického prostředí s možností návštěvy historických památek. Festival Hrady CZ se dále vždy v pátek a sobotu představí letos zcela poprvé na Hluboké nad Vltavou, pak na Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své letošní 21. turné zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. V pátek na Švihově vystoupí kapely Rybičky 48 a Mig 21 či rapper Rytmus. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na exkluzivní prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy, Vypsanou Fixu, Lenny nebo Tomáše Kluse. Festival Hrady CZ nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky vodního hradu Švihov zdarma během sobotního odpoledne, ta je samozřejmě limitovaná kapacitní možností památky.
V pátek se areál se dvěma pódii na loukách za vlakovým nádražím Švihov otevře v půl čtvrté odpoledne, publikum roztančí Trautenberk, hudebně kreativní Grey256 či popová kapela Vega Elektra. Tradiční a největší hradní karneval masek, který se koná jako součást programu v půl osmé večer, letos slaví své 20. jubileum. Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ (nejen) publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2026, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a různé věcné ceny.
V sobotu se areál nabízející výhled na vodní hrad Švihov otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Dále se můžou fanoušci těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej, crossoverové Krucipüsk, kombinující metal, rock a punk, písničkáře Xindla X, alternativně popová formace Brixtn s novým singlem Náhubek, devadesátkový sound přiveze na Hrady CZ poprvé kapela Adaline.
„Na Hrady CZ se letos těším maximálně, je to náš nejoblíbenější festival. Mám radost, že tam letos zase hrajeme s celou kapelou. Náš bubeník si bude dávat dvojáky, nejdřív s námi a pak večer s Danem Landou, určitě se na něj jako kapela přijdeme podívat a podpořit ho,“ říká zpěvák Xindl X.
Organizátoři festivalu opět spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky s festivalovou vstupenkou budou v sobotu odpoledne zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Švihov dle kapacity památky. Ve všech areálech bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení letos poprvé klasická hospoda se zastřešeným posezením a točeným pivem do skla, rodinná zóna se skákacím hradem pro děti, stan Playhouse s herními aktivitami pro odpočinek od festivalového ruchu, zastíněné chill-out zóny s lehátky a mlžítkem a další volnočasové aktivity. Kreativně naladění návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání. Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude na festivalu akceptována. Více na https://www.hradycz.cz/prakticke/cashless/.
Vodní hrad Švihov se nachází na spojnici mezi Plzní a Klatovy. Na hrad se dá autem dojet po silnici číslo 27, která vede z Plzně do Klatov, pohodlně se sem dá dopravit i vlakem. Výstupní stanicí je Švihov a festivalový areál se nachází v těsné blízkosti nádraží.
Ubytování na všech zastávkách festivalu Hrady CZ je možné ve třech různých kategoriích. Nejvyšší level komfortu nabízí VIP kemp PLUS „hotelového standardu“ v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, úklidovými a cateringovými službami. I nadále lze využít klasické stanové městečko zdarma s toaletami, pitnou vodou a koši na odpad. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.
Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (10. - 11. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (17. – 18. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (24. – 25. 7.), v Hluboké nad Vltavou v Jihočeském kraji (31. 7. – 1. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (7. - 8. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (14. - 15. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (21. - 22. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (28. - 29. 8.).
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1300 korun, na sobotu 1400 korun, permanentku na oba dny pak za 2400 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 900 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1700 korun, na místě pak za 1000 VIP ve kempu a za 1800 korun ve VIP kempu PLUS. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 3200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 4000 korun, na místě pak za 3500 korun s VIP kempem a za 4300 korun s VIP kempem PLUS. V nabídce jsou do dne před akcí i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5400 korun. Více na www.hradycz.cz.
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA ŠVIHOVĚ: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X
DALŠÍ TERMÍNY A MÍSTA:
31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. - 8. 8. Veveří
14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí
21. - 22. 8. Bouzov
28. – 29. 8. Bezděz
Line-up festivalu Hrady CZ na Švihově:
Švihov 24. - 25. 7.
Pátek
16:00 - 16:45 Vega Elektra
17:00 - 18:00 Rytmus
18:15 - 19:15 Grey256
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
20:15 - 21:15 Trautenberk
21:30 - 22:30 Mig 21
22:45 - 00:00 Rybičky 48
Sobota
11:00 - 11:45 Adaline
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
13:15 - 14:15 Xindl X
14:30 - 15:30 Lenny
15:45 - 16:45 Krucipüsk
17:00 - 18:00 Brixtn
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
19:30 - 20:30 Harlej
20:45 - 22:15 Mirai
22:30 - 00:00 Daniel Landa
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