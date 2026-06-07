Finanční správa zahajuje technickou přípravu k EET 2.0

09.06.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Finanční správa zveřejnila technické informace a dokumentaci k EET 2.0 (elektronické evidenci tržeb), které jsou určeny vývojářům a dodavatelům pokladních systémů. Jde o první významný milník technické přípravy a současně důležitý krok, který má zajistit dostatek času na vývoj, testování a následné zavedení potřebných technických řešení.

Finanční správa zahajuje technickou přípravu k EET 2.0
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Zveřejněná dokumentace obsahuje základní technické podklady potřebné pro přípravu a integraci systémů pro EET 2.0. Součástí zveřejněných informací je také harmonogram dalších kroků, kontaktní informace a technické specifikace určené pro vývojáře.

„Naším cílem je dát vývojářům i podnikatelům dostatek času na přípravu. Včasné zveřejnění technických informací umožní jednotlivé kroky dobře naplánovat, otestovat a systémová řešení zavést bez překvapení a komplikací. Děláme vše pro to, aby celý proces byl maximálně předvídatelný, srozumitelný a transparentní,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Finanční správa bude jednotlivé milníky projektu EET 2.0 zveřejňovat s dostatečným předstihem. Podnikatelé, vývojáři i dodavatelé pokladních řešení tak budou mít průběžně k dispozici potřebné informace pro včasnou přípravu.

Všechny aktuální informace jsou k dispozici na webové adrese eet.gov.cz, na které byla spuštěna první část informačního webu určená pro vývojáře. Další, zejména metodické informace budou zveřejňovány v návaznosti na vývoj legislativního procesu. Pro základní praktický přehled lze v současnosti vycházet z průběžně aktualizovaných otázek a odpovědí na webových stránkách finanční správy.

Další kroky přípravy EET 2.0

Zveřejnění technické dokumentace představuje první z klíčových milníků projektu EET 2.0. V dalších měsících bude následovat zpřístupnění testovacího prostředí Playground, nasazení funkcionalit EET 2.0 do Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně a spuštění webové aplikace pro evidenci tržeb MOJE EET určené pro menší podnikatele – tak, aby k 1. lednu 2027 byl spuštěn plnohodnotný pilotní a následně ostrý provoz systému.

Finanční správa zve vývojáře na technický seminář

Součástí technické přípravy budou také odborné semináře určené vývojářům pokladních systémů a dodavatelům pokladních řešení. Jejich cílem je nejen podrobněji představit zveřejněnou dokumentaci a poskytnout bližší informace k projektu EET 2.0, ale také vytvořit prostor pro diskusi, sdílení zkušeností a zodpovězení praktických dotazů souvisejících s implementací EET 2.0.

První seminář proběhne 23. června 2026 v Praze.

Zájemci z řad vývojářů, kteří se chtějí zúčastnit semináře, se mohou do 17. června 2026 registrovat prostřednictvím e-mailové adresy seminareet2@fs.gov.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení osoby, která se bude semináře účastnit, firmu a e-mailový kontakt. Do předmětu e-mailu zadejte „Seminář pro vývojáře“.

Harmonogram a klíčové termíny projektu EET 2.0

Termín Plán harmonogramu
05.06.2026 Zveřejnění technické dokumentace k EET 2.0 pro vývojáře pokladních zařízení a systémů
23.06.2026 Seminář pro vývojáře pokladních systémů v Praze
01.07.2026 Zpřístupnění testovacího prostředí Playground – příjmové strany evidence tržeb, pro vývojáře.
01.11.2026 Dostupnost funkcí EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně, včetně zpřístupnění možnosti generování pokladních certifikátů pro evidenci tržeb
01.12.2026 Spuštění aplikace pro evidenci tržeb – MOJE EET, určené pro malé subjekty.
01.01.2027 Zahájení běžného provozu systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá s pilotním režimem projektu.
01.02.2027 Ostrý provoz EET 2.0
 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://app.fs.gov.cz

https://eet.gov.cz

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