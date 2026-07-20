Královéhradecký kraj pomůže sociálně vyloučeným dětem

„Oběd ve školní jídelně je pro většinu dětí naprostou samozřejmostí, ale bohužel existují rodiny, pro které může být i tato pravidelná platba problém. Dítě by přitom nemělo doplácet na složitou finanční situaci své rodiny ani se kvůli ní cítit vyčleněné z kolektivu. Proto v programu bezplatného školního stravování pokračujeme. Program nyní pomáhá téměř 1 200 dětem v našem kraji a právě tento konkrétní dopad ukazuje, že má skutečný smysl,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán.
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Rodiče, kteří mají zájem o bezplatné školní stravování pro své děti a splňují podmínky podpory, se musejí obrátit na školu, kterou jejich děti navštěvují. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy, víceletá gymnázia i školní jídelny bez ohledu na zřizovatele.
Školy následně prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje podají žádost o dotaci nebo mimořádný účelový příspěvek v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (2), a to v dotačních programech 26SVD01 nebo 26MUP16 pro školní rok 2026–2027. Školy se mohou do projektu zapojovat od 17. srpna 2026, a to v průběhu celého školního roku až do vyčerpání alokace určené pro daný dotační program a školní rok.
Královéhradecký kraj má na zajištění bezplatného školního stravování pro děti ohrožené chudobou k dispozici 33,2 milionu korun na roky 2025–2027. Zdrojem 90 % těchto finančních prostředků je Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a 10 % hradí Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekty zajišťující bezplatné školní stravování realizuje vedení kraje již od roku 2017. V současné době se projektu účastní 99 škol a podporu získalo bezmála 1 200 dětí. V aktuálním školním roce bylo k 1. březnu 2026 za obědy pro děti uhrazeno více než pět milionů korun.
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