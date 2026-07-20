Královéhradecký kraj pomůže sociálně vyloučeným dětem

20.07.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Královéhradecký kraj opět připravuje program bezplatného školního stravování na školní rok 2026–2027. Cílovou skupinou budou děti, žáci a studenti ve věku od dvou do 26 let, jejichž rodina buď pobírá dávku státní sociální pomoci (bonus na dítě) či humanitární dávku pro cizince s dočasnou ochranou, nebo se nachází v nepříznivé finanční situaci, kterou posoudí škola, OSPOD nebo sociální pracovníci obcí II. a III. typu.

Královéhradecký kraj pomůže sociálně vyloučeným dětem
Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

„Oběd ve školní jídelně je pro většinu dětí naprostou samozřejmostí, ale bohužel existují rodiny, pro které může být i tato pravidelná platba problém. Dítě by přitom nemělo doplácet na složitou finanční situaci své rodiny ani se kvůli ní cítit vyčleněné z kolektivu. Proto v programu bezplatného školního stravování pokračujeme. Program nyní pomáhá téměř 1 200 dětem v našem kraji a právě tento konkrétní dopad ukazuje, že má skutečný smysl,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán.

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Rodiče, kteří mají zájem o bezplatné školní stravování pro své děti a splňují podmínky podpory, se musejí obrátit na školu, kterou jejich děti navštěvují. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy, víceletá gymnázia i školní jídelny bez ohledu na zřizovatele.

Školy následně prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje podají žádost o dotaci nebo mimořádný účelový příspěvek v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (2), a to v dotačních programech 26SVD01 nebo 26MUP16 pro školní rok 2026–2027. Školy se mohou do projektu zapojovat od 17. srpna 2026, a to v průběhu celého školního roku až do vyčerpání alokace určené pro daný dotační program a školní rok.

Královéhradecký kraj má na zajištění bezplatného školního stravování pro děti ohrožené chudobou k dispozici 33,2 milionu korun na roky 2025–2027. Zdrojem 90 % těchto finančních prostředků je Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a 10 % hradí Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu.

Projekty zajišťující bezplatné školní stravování realizuje vedení kraje již od roku 2017. V současné době se projektu účastní 99 škol a podporu získalo bezmála 1 200 dětí. V aktuálním školním roce bylo k 1. březnu 2026 za obědy pro děti uhrazeno více než pět milionů korun.

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kraj Královéhradecký , TZ

Jiří Čunek byl položen dotaz

A bylo by snad na tom něco špatného?

Kdyby docházelo k větší obměně poslanců a zůstávali tam jen ti, co se nedopustí přestupků, porušení zákona, ale za mě i třeba lží, zneužitím funkce (např. k tomu něco získat - byt, dotace apod.) a jakéhokoliv porušení zákona či snaze ho obejít? Podle mě by politici měli být morálními autoritami, jin...

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