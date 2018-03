Lesy ČR: V deseti katastrálních územích na Hořicku lidé nesmějí vstupovat do porostů, na lesní cesty mohou

16. 3. 2018 13:47

Kvůli vyvráceným stromům, které se po zimních vichřicích nyní těží a odvážejí, a jejichž kořenový systém se samovolně vrací po odříznutí kmene do půdy, je do konce dubna zakázáno vstupovat do lesních porostů mimo cesty v deseti katastrálních územích na Hořicku v Královéhradeckém kraji. Hrozí tam vážné nebezpečí úrazu. Proto vydal 12. března Městský úřad Hořice veřejnou vyhlášku.