MD: Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 až do konce roku

18.05.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: PV

Ministerstvo rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo dopravy

Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Z analýzy zpracované Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, Policií ČR a Centrem dopravního výzkumu vyplývá, že režim 150 km/h byl kvůli podzimním a zimním podmínkám aktivní pouze omezeně, v zimních měsících byl provoz ve vyšším rychlostním režimu minimální.

„Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří, a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky. Bezpečnost pro nás zůstává absolutní prioritou, proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat, nikoli dojmů nebo zkreslených představ,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Průběžné vyhodnocení testovacího provozu za prvních šest měsíců také ukázalo, že při aktivním režimu 150 km/h došlo ke zvýšení průměrných rychlostí osobních vozidel přibližně o 10 km/h oproti režimu 130 km/h. Zároveň se ukazuje, že vyšší limit částečně snižuje podíl řidičů překračujících povolenou rychlost, zejména v pravém jízdním pruhu. V levém jízdním pruhu však i nadále více než 40 % řidičů překračuje maximální povolenou rychlost.

„Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat. Z pohledu BESIP je klíčové pokračovat v detailním monitoringu a současně pracovat na srozumitelnosti dopravního značení i důsledném vymáhání pravidel,“ říká vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

“Z pohledu Policie České republiky je důležité, aby prodloužený pilotní provoz přinesl dostatek relevantních dat pro objektivní vyhodnocení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu. Nelze říct, že by se samotným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti stal úsek bezpečnějším. Z dosavadního pohledu je proto potřeba sledovat nejen samotnou rychlost a zkrácení dojezdových časů, ale také to, zda vyšší limit nepřináší vyšší míru rizikovosti,“ říká plukovník Michal Hodboď, ředitel ředitelství dopravní policie Policejního prezidia.

Pilotní provoz byl spuštěn 1. října 2025 prostřednictvím proměnného dopravního značení, které umožňuje dynamicky nastavovat rychlostní limity 100, 130 nebo 150 km/h podle aktuální situace. Systém průběžně vyhodnocuje data z meteostanic, dopravních detektorů a Národního dopravního informačního centra.

Režim 150 km/h je aktivován pouze při splnění přísných bezpečnostních podmínek. Klíčovými faktory jsou zejména:

  • dobrá viditelnost a vhodné meteorologické podmínky,
  • nízká intenzita dopravy,
  • absence dopravních nehod, kolon nebo omezení,
  • minimální riziko námrazy, silného větru nebo výskytu zvěře.

