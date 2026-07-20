MPO: Česko úspěšně plní Národní plán obnovy

20.07.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Národní plán obnovy překonal hranici 90 % splněných milníků a cílů. Evropská komise předběžně schválila šestou žádost o platbu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). V rámci Národního plánu obnovy (NPO) tak do Česka míří přibližně 25 miliard korun na podporu úspěšně naplňovaných reforem a strategických investic.

MPO: Česko úspěšně plní Národní plán obnovy
Foto: mpo.cz
Popisek: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - logo

Evropské prostředky směřují do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání, energetických úspor, rozvoje infrastruktury, udržitelné dopravy i obnovy brownfieldů – tedy do oblastí, které mají dlouhodobý přínos pro občany i konkurenceschopnost české ekonomiky.

„Velmi mě těší potvrzení ze strany Evropské komise, že Česko plní svoje závazky v rámci Národního plánu obnovy. Plnění milníků a cílů je prioritou České republiky,“ říká první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

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Schválená platba podpoří projekty, které už dnes přinášejí konkrétní výsledky. Napříč Českem vznikla nová kulturní a kreativní centra, více než miliarda korun pomohla proměnit brownfieldy v nové příležitosti pro rozvoj regionů a významné investice zamířily také do zdravotnictví, například na Simulační centrum intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Motole. Podporu získala i ekologičtější veřejná doprava v Praze, program Nová zelená úsporám pomohl tisícům domácností snížit spotřebu energie a další prostředky podpořily výzkumné projekty i moderní digitální vybavení škol.

„Jsem ráda, že i v závěrečné fázi držíme potřebné tempo implementace a i v rámci této platby se řadíme k úspěšným členským státům EU v plnění milníků a cílů i postupném čerpání prostředků z RRF,“ dodává vrchní ředitelka sekce fondů Evropské unie Ministerstva průmyslu a obchodu Jitka Opičková.

Předběžné schválení žádosti o platbu ve výši přibližně 25 miliard korun (částka včetně předfinancování) je výsledkem úspěšného splnění 52 milníků a cílů. Konečné schválení podléhá ještě posouzení Hospodářského a finančního výboru. Vyplacení finančních prostředků se očekává letos v září.

Česká republika může z Národního plánu obnovy získat celkem až 216,5 miliardy korun. Závěrečná etapa implementace se nyní soustředí na dokončení zbývajících reforem a investic tak, aby bylo možné maximálně využít všechny dostupné prostředky. Poslední žádost o platbu plánuje Česko předložit na podzim 2026.

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