Moravskoslezský kraj: Záchrana dvou historických Hückelových vil

Podpisem memoranda nastavily rámec pro společné úsilí kompletně obnovit oba objekty, které jsou zapsané jako nemovité kulturní památky. Cílem je najít pro vily uplatnění a také je otevřít veřejnosti. Memorandum o spolupráci podepsali za Moravskoslezský kraj hejtman Josef Bělica, za město Nový Jičín jeho starosta Stanislav Kopecký, který je zároveň náměstkem hejtmana.
„Hückelovy vily jsou jednou z nejvýznamnějších kulturních památek Novojičínska a zároveň důležitou připomínkou průmyslové historie Moravskoslezského kraje. Dokumentují období, kdy byl Nový Jičín jedním z nejvýznamnějších center kloboučnického průmyslu a patřil ke světové špičce. Vily vnímáme jako symbol období největšího průmyslového rozmachu města a nechceme dopustit, aby chátraly,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Základem partnerství bude výměna informací, odborné konzultace v oblasti památkové péče a společná příprava strategických i koncepčních dokumentů týkajících se obnovy Hückelových vil. Kraj a město budou společně postupovat nejen při přípravě rekonstrukce a samotné obnově objektů, ale i při jejich následném provozu. Moravskoslezský kraj by například mohl jednu z vil využít jako zázemí pro Muzeum Novojičínska. V objektu by mohl vzniknout otevřený depozitář muzejních sbírek. Společným úkolem obou partnerů pak bude najít způsoby financování, například z národních nebo evropských zdrojů.
„Spolupráce s Moravskoslezským krajem si velmi vážíme. Kraji zajistíme potřebné právní podmínky pro využívání objektu, a to od projekční a stavební přípravy až po samotný provoz. Město se také zavázalo, že v areálu vil nebude rozvíjet aktivity, které by byly v rozporu s naší společnou vizí. Naopak, zavázali jsme se zajišťovat průběžnou údržbu areálu, aby zůstával důstojným a funkčním prostorem,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký s tím, že součástí memoranda je i plán společně řešit dopravní napojení areálu, včetně úprav místních komunikací a parkování.
Hückelovy vily patří k nejvýznamnějším historickým památkám Nového Jičína. Jde o soubor vil, které si nechala v letech 1880–1882 postavit bohatá kloboučnická rodina Hückelů. Dvě nejznámější vily Augusta a Johanna Hückelových navrhl vídeňský architekt Otto Thienemann, novorenesanční stavby tvoří unikátní zrcadlově symetrickou kompozici. Díky svým nárožním věžím, bohatě členěným fasádám i hodnotným interiérům představují mimořádnou ukázku měšťanské architektury konce 19. století. Dochovala se v nich řada původních prvků včetně mramorových schodišť, dřevěných obložení či umělecké výzdoby. Vily patřily slavné kloboučnické rodině až do konce 2. světové války, pak byly znárodněny a až do devadesátých let minulého století sloužily jako dětská ozdravovna a nemocniční zařízení. Město Nový Jičín chátrající objekty odkoupilo od soukromého vlastníka v roce 2016 se snahou významné kulturní dědictví zachránit a najít pro něj nové využití.
Prvním významným krokem bylo v roce 2023 zpřístupnění zahrady a parku areálu veřejnosti. Interiéry se návštěvníkům otevírají pouze při vybraných akcích a komentovaných prohlídkách, například v rámci Technotrasy. Od roku 2021 se začátkem léta každoročně koná akce Kouzelný den v Hückelových vilách, která v prvorepublikové atmosféře připomíná historii rodiny Hückelů a kloboučnické tradice Nového Jičína. Tato akce si získala velkou oblibu, lidé se vždy těší na prohlídky jindy nepřístupných interiérů vil, dobové kostýmy i kulturní doprovodný program.
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