Nadace ČEZ: Festivalová kola vyšlápla pomoc obětem domácího násilí

Kilometry vyšlapané v sedlech bicyklů a darovanou sportovní energii festivalových hostů proměnila Nadace ČEZ na částky 233 181 Kč pro Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a 71 769 Kč pro kino v nedaleké Kyselce. Vyšší z částek pomůže obětem domácího násilí a k záchraně fresek gotického kostela sv. Anny mezinárodního duchovního centra Pražské křižovatky. Kino v Kyselce využije více než 70 tisíc korun na zlepšení návštěvnického zázemí, což pomůže posílit jeho důležitou komunitní roli v obci.
„Co se týká podpory obětem domácího násilí, tak aktuálně již vybíráme, komu poskytneme buď přímo finance, nebo co za ně hmotného pořídíme. Restaurování fresek v kostele sv. Anny bude časově i finančně náročnější, takže tady je finanční příspěvek od Nadace ČEZ součástí celkového rozpočtu na jejich obnovu,“ uvedl Jakub Doležal z Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. „Konkrétně chceme v jedné z volných místností vybudovat menší kavárenské zázemí, které bude sloužit návštěvníkům kina při filmových projekcích, kulturních akcích, besedách, dětských programech i dalších společenských setkáních,“ sdělil starosta Kyselky Aleš Labík.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - nezisková organizace založená manželi Havlovými v roce 1997 s jasným posláním – dívat se dopředu a pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Nadace se zaměřuje na čtyři hlavní pilíře projektů, kterými jsou: sociální oblast – Pomoc obětem domácího násilí; zdravotní oblast –Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku; kultura – Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 významným myslitelům; vzdělávání - Podpora hudebně talentovaných studentů ze sociálně slabších rodin. Mezi její nejznámější projekty patří záchrana kostela svaté Anny – nadace pečuje o tento odsvěcený kostel, kdysi zdevastované a bezútěšné místo, které zachránila a zprovoznila. Dnes je známé jako Pražská křižovatka a slouží jako mezinárodní duchovní centrum pro kulturní a společenské akce, přednášky, konference, koncerty, výstavy, meditace a happeningy.
Kino Kyselka – je jedním z důležitých míst komunitního života v obci Kyselka. Nejde pouze o prostor pro promítání filmů, ale také o kulturní a společenské centrum, kde se konají akce pro děti, besedy, tematická promítání, školní a obecní programy, přednášky, setkání občanů i další veřejné aktivity. Kino slouží nejen obyvatelům Kyselky, ale také návštěvníkům z okolních obcí. Chce nadále zůstat živým a dostupným místem, které propojuje generace a nabízí smysluplný kulturní program i v menší obci. Samotná obec Kyselka se nachází v Karlovarském kraji v malebném údolí řeky Ohře, nedaleko Karlových Varů. Obec dlouhodobě podporuje rozvoj komunitního života, kultury, spolkové činnosti, sportu i volnočasových aktivit pro děti, mládež, seniory a širokou veřejnost. Vedle běžné péče o obecní majetek, veřejná prostranství a základní služby se snaží vytvářet podmínky pro setkávání občanů, pořádání kulturních a společenských akcí a posilování sousedských vztahů.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. S Oranžovým kolem jeho doprovodný tým objíždí nejrůznější akce už od roku 2004. Přehled všech grantů najdete na webových stránkách Nadace ČEZ www.nadacecez.cz.
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