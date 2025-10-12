Konečná (KSČM): Dvojí hlasování o odvolání Ursuly von der Leyen

Konečná (KSČM): Dvojí hlasování o odvolání Ursuly von der Leyen
Hlasování o odvolání Ursuly von der Leyen proběhlo na posledním jednání dokonce dvakrát, byť se často prezentuje jen to první… Podívejte se, jak hlasovali europoslanci z ČR! Překvapivě ale část poslanců u druhého hlasování změnila názor a pro odvolání Ursuly byli jen tři europoslanci z ČR… Já hlasovala v obou případech pro její odvolání!

PRVNÍ hlasování o vyslovení nedůvěry:
PRO vyslovení nedůvěry: Konečná (Stačilo!), Dostál (Stačilo!), David (SPD), Bartůšek (Přísaha), Bžoch (ANO), Dostálová, Knotek, Kubín, Nagyová, Pokorná Jermanová (ANO)
PROTI vyslovení nedůvěry: Farský (TOP 09), Nerudová (STAN), Kolář (TOP 09), Niedermaier (TOP 09), Zdechovský (KDU-ČSL), Gregorová (Piráti)
ZDRŽELI SE: Vondra (ODS), Vrecionová (ODS), Krutílek (ODS)

DRUHÉ Hlasování o vyslovení nedůvěry:
PRO vyslovení nedůvěry: Konečná (Stačilo!), Dostál (Stačilo!), David (SPD)
PROTI vyslovení nedůvěry: Farský (TOP 09), Nerudová (STAN), Kolář (TOP 09), Niedermaier (TOP 09), Zdechovský (KDU-ČSL), Gregorová (Piráti), Vondra (ODS), Vrecionová (ODS), Krutílek (ODS)
NEHLASOVALI: Bartůšek (Přísaha), Bžoch (ANO), Dostálová (ANO), Knotek (ANO), Kubín (ANO), Nagyová (ANO), Pokorná Jermanová (ANO)

Ing. Kateřina Konečná

  KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
