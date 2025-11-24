Erik Best: Síly, kterým Petr Pavel neodolá. Toto není náhoda

Za týden uplynou dva měsíce od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve kterých voliči vystavili stopku vládě a koalici Petra Fialy. Nová vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem v roli premiéra stále nevznikla a je otázkou, zda v tomto složení vůbec bude jmenována.
Prezident Petr Pavel totiž mění své podmínky pro Babišovo jmenování premiérem. Politický pozorovatel Erik Best pro ParlamentníListy.cz konstatuje, že Pavlovy otočky jsou zjevně dány jeho poradci. Best proto ve vztahu k jednáním o vládě nemluví o prezidentu Pavlovi, ale o „kolektivním Hradu“.
„Stejně jako Rusko používá termín ‚kolektivní Západ‘, my teď můžeme mluvit o ‚kolektivním Hradu‘, protože to není jenom prezident. Zdá se mi, že tento kolektivní Hrad připravuje půdu k tomu, aby pan prezident mohl odmítnout jmenovat Babiše premiérem. Otázkou pak bude, jestli dojdou k závěru, že jim to projde, a zda to přijme veřejnost. Osobně se domnívám, že protestující společenství Antibabiš má větší sílu než tzv. dezoláti. Kolektivní Hrad připravuje půdu; a na prvním místě k tomu používají už bývalého prezidentova poradce Jana Kyselu. V médiích se už objevuje základ pro to, aby Petr Pavel řekl, že Babišem navrhované řešení střetu zájmů nestačí. Kysela už řekl, že nestačí, aby firmy po Babišovi převzaly jeho děti. Vylučuje to skoro všechno, o čem Babiš veřejně uvažuje,” zamýšlí se Erik Best.
„Na prvním místě je tu prezidentem deklarovaná obava, že by jmenováním Babiše vznikl protiprávní stav. Zdůrazňuji, že pan Kysela s tímhle přišel ještě dřív, než o tom začal mluvit sám Petr Pavel,” konstatuje Best.
Podivuje se nad tím, že situaci v médiích z pozice nezávislého experta hodnotí zmíněný právník Jan Kysela, který ještě donedávna patřil k úzkému týmu poradců Petra Pavla. „Už jeho poradcem není, takže všude vystupuje jako nezávislý expert. Rozumíte tomu? Vůbec ‚jistě nekope‘ za Pavla. Dalším prvkem plánu je nález Ústavního soudu, což je zajímavé. Hned poté, co o tom nálezu mluvil pan prezident, řekl pan expert Kysela v Deníku N, že ten nález nezná a nemůže to příliš komentovat. O několik dnů později vystoupil v ČT a říkal, že ten nález zná a považuje za nejdůležitější, že Ústavní soud říká, abychom se na střet zájmů dívali obecně, že regulátor je zároveň regulovaný. To znamená, že předseda vlády nebo jiný člen vlády je tím, kdo dohlíží nad pravidly a zároveň sedí i na druhé straně stolu. To je závažnější než to, že má mít 30 dnů po svém jmenování na to, aby svůj střet zájmů vyřešil,” rozebírá Best.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Za jakým cílem se podle Bestova uvažování skupina kolem Hradu žene? Zamezit vládě dohodnuté trojkoalice, nebo zabránit nástupu Andreje Babiše na premiérský post?
„Myslím si, že to mají připravené, protože o tom na Národní třídě mluvil pan prezident. Říkal, že (vítězové voleb) by měli na premiéra navrhnout někoho jiného, kdo není ve střetu zájmů. To bude ten výstřel. Budou to podávat tak, že ANO vyhrálo volby, má možnost nominovat premiéra, ale že musí to být někdo, kdo neřeší střet zájmů jako Babiš. Otázka zní, zda by tohle ANO odmítlo. To je klíčový moment. Nevíme totiž, do jaké míry myslí ANO vážně, že premiérem může být jedině Babiš. Stejně tak, do jaké míry Motoristé myslí vážně, že ministrem zahraniční musí být jedině Filip Turek. To nevíme. Ano, víme sice, co říkají, a tušíme, že to myslí vážně v obou případech. Řekne-li ovšem prezident, aby podali jiný návrh, a hnutí ANO řekne ne, může Pavel pokračovat tím, že splnil svou povinnost plynoucí z výsledku voleb a rozhodne se, komu dá další příležitost. Bude to Petr Fiala? Martin Kupka? Vít Rakušan? Nebo jakási vláda ochotných či cokoli jiného, co mohou na Hradě vymyslet? To je otázka,” zamýšlí se Best.
Stále zde nicméně bude sněmovní většina 108 hlasů, která by vládu na jiném půdorysu odmítala a nebyla by ochotna jí dát důvěru. „Nějaká jiná formace bez SPD připadá v úvahu jedině v případě, že by na to přistoupil Karel Havlíček, který by tak učinil pouze se souhlasem Babiše. Opět nevíme, zda by se to skutečně stalo. Neznáme skutečné plány. Babiš musí vědět, že teď to vypadá bledě. Skutečně záleží na tom, do jaké míry bude chtít Pavel být tím, kdo řekne – ne, ne, ne, a bude trvat na tom, že se odmítá podílet na spoluvytvoření protiprávního stavu jmenováním Babiše. Netušíme ale také, co ve skutečnosti chce pan prezident. Nemáme na to bohužel odpověď, protože nevíme, o kolik je ‚kolektivní Hrad‘ silnější než prezident republiky sám,” dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.
