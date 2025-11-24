Erik Best: Síly, kterým Petr Pavel neodolá. Toto není náhoda

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

25.11.2025 4:40 | Komentář

S vyhlídkami Andreje Babiše na jmenování premiérem to vypadá bledě. Serveru ParlamentníListy.cz to řekl politický pozorovatel Erik Best. Důvodem jsou podle něho zájmy „kolektivního Hradu“, jak označuje vlivové okolí kolem prezidenta republiky Petra Pavla. Tato skupina má plán, jak to nakonec s vládou může dopadnout. Best je o tom přesvědčen a zároveň předestírá možné scénáře.

Erik Best: Síly, kterým Petr Pavel neodolá. Toto není náhoda
Foto: Hans Štembera
Popisek: Erik Best, americký novinář

Za týden uplynou dva měsíce od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve kterých voliči vystavili stopku vládě a koalici Petra Fialy. Nová vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem v roli premiéra stále nevznikla a je otázkou, zda v tomto složení vůbec bude jmenována. 

Prezident Petr Pavel totiž mění své podmínky pro Babišovo jmenování premiérem. Politický pozorovatel Erik Best pro ParlamentníListy.cz konstatuje, že Pavlovy otočky jsou zjevně dány jeho poradci. Best proto ve vztahu k jednáním o vládě nemluví o prezidentu Pavlovi, ale o „kolektivním Hradu“.

„Stejně jako Rusko používá termín ‚kolektivní Západ‘, my teď můžeme mluvit o ‚kolektivním Hradu‘, protože to není jenom prezident. Zdá se mi, že tento kolektivní Hrad připravuje půdu k tomu, aby pan prezident mohl odmítnout jmenovat Babiše premiérem. Otázkou pak bude, jestli dojdou k závěru, že jim to projde, a zda to přijme veřejnost. Osobně se domnívám, že protestující společenství Antibabiš má větší sílu než tzv. dezoláti. Kolektivní Hrad připravuje půdu; a na prvním místě k tomu používají už bývalého prezidentova poradce Jana Kyselu. V médiích se už objevuje základ pro to, aby Petr Pavel řekl, že Babišem navrhované řešení střetu zájmů nestačí. Kysela už řekl, že nestačí, aby firmy po Babišovi převzaly jeho děti. Vylučuje to skoro všechno, o čem Babiš veřejně uvažuje,” zamýšlí se Erik Best.

„Na prvním místě je tu prezidentem deklarovaná obava, že by jmenováním Babiše vznikl protiprávní stav. Zdůrazňuji, že pan Kysela s tímhle přišel ještě dřív, než o tom začal mluvit sám Petr Pavel,” konstatuje Best.

Psali jsme:

„Znáte horší ponížení?“ Holec tuší, co může potkat Fialu. Kvůli Pavlovi
Foldyna o Pavlově hře: Jde o prachy na Ukrajinu a čas pro skartovačky
A média mlčí. Holec opět upozorňuje na prezidenta
Babiš nemusí být jmenován. Ale Pavel nechce přepsat výsledky voleb, uklidňuje Šídlo

Podivuje se nad tím, že situaci v médiích z pozice nezávislého experta hodnotí zmíněný právník Jan Kysela, který ještě donedávna patřil k úzkému týmu poradců Petra Pavla. „Už jeho poradcem není, takže všude vystupuje jako nezávislý expert. Rozumíte tomu? Vůbec ‚jistě nekope‘ za Pavla. Dalším prvkem plánu je nález Ústavního soudu, což je zajímavé. Hned poté, co o tom nálezu mluvil pan prezident, řekl pan expert Kysela v Deníku N, že ten nález nezná a nemůže to příliš komentovat. O několik dnů později vystoupil v ČT a říkal, že ten nález zná a považuje za nejdůležitější, že Ústavní soud říká, abychom se na střet zájmů dívali obecně, že regulátor je zároveň regulovaný. To znamená, že předseda vlády nebo jiný člen vlády je tím, kdo dohlíží nad pravidly a zároveň sedí i na druhé straně stolu. To je závažnější než to, že má mít 30 dnů po svém jmenování na to, aby svůj střet zájmů vyřešil,” rozebírá Best.

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
98%
1%
hlasovalo: 2134 lidí
Podle jeho slov si Hrad dlouhodobě připravuje půdu k tomu, aby Petr Pavel mohl říci, že nemůže Andreje Babiše jmenovat. „Počkají si samozřejmě na to, co Babiš řekne a s čím na Hrad přijde. Dopředu už ale na Hradě přitom znali možnosti, jak může Babiš postupovat, což nebrání tomu, aby Hrad nakonec řekl, že to nestačí. Pak je otázkou, jak a zda může pan prezident vůbec ustoupit. Vidím tam tlak ze strany kolektivního Hradu, aby prezident ustoupit nemohl. Dokonce i kdyby chtěl. Kolektivní Hrad je silnější než prezident,” je si jistý politický pozorovatel.

Za jakým cílem se podle Bestova uvažování skupina kolem Hradu žene? Zamezit vládě dohodnuté trojkoalice, nebo zabránit nástupu Andreje Babiše na premiérský post?

„Myslím si, že to mají připravené, protože o tom na Národní třídě mluvil pan prezident. Říkal, že (vítězové voleb) by měli na premiéra navrhnout někoho jiného, kdo není ve střetu zájmů. To bude ten výstřel. Budou to podávat tak, že ANO vyhrálo volby, má možnost nominovat premiéra, ale že musí to být někdo, kdo neřeší střet zájmů jako Babiš. Otázka zní, zda by tohle ANO odmítlo. To je klíčový moment. Nevíme totiž, do jaké míry myslí ANO vážně, že premiérem může být jedině Babiš. Stejně tak, do jaké míry Motoristé myslí vážně, že ministrem zahraniční musí být jedině Filip Turek. To nevíme. Ano, víme sice, co říkají, a tušíme, že to myslí vážně v obou případech. Řekne-li ovšem prezident, aby podali jiný návrh, a hnutí ANO řekne ne, může Pavel pokračovat tím, že splnil svou povinnost plynoucí z výsledku voleb a rozhodne se, komu dá další příležitost. Bude to Petr Fiala? Martin Kupka? Vít Rakušan? Nebo jakási vláda ochotných či cokoli jiného, co mohou na Hradě vymyslet? To je otázka,” zamýšlí se Best.

Fotogalerie: - Ustavení výborů

Předseda sněmovny Tomio Okamura
Patrik Nacher
Na 2. schůzi poslanecké sněmovny se ustavovaly výb...
Na 2. schůzi poslanecké sněmovny se ustavovaly výb...
Na 2. schůzi poslanecké sněmovny se ustavovaly výb...
Zdeněk Hřib

Stále zde nicméně bude sněmovní většina 108 hlasů, která by vládu na jiném půdorysu odmítala a nebyla by ochotna jí dát důvěru. „Nějaká jiná formace bez SPD připadá v úvahu jedině v případě, že by na to přistoupil Karel Havlíček, který by tak učinil pouze se souhlasem Babiše. Opět nevíme, zda by se to skutečně stalo. Neznáme skutečné plány. Babiš musí vědět, že teď to vypadá bledě. Skutečně záleží na tom, do jaké míry bude chtít Pavel být tím, kdo řekne – ne, ne, ne, a bude trvat na tom, že se odmítá podílet na spoluvytvoření protiprávního stavu jmenováním Babiše. Netušíme ale také, co ve skutečnosti chce pan prezident. Nemáme na to bohužel odpověď, protože nevíme, o kolik je ‚kolektivní Hrad‘ silnější než prezident republiky sám,” dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best. 

Psali jsme:

Podpora pro Babišovu vládu z Washingtonu. Best vysvětluje, na čem bude stát
Bugr hned po volbách. „Koudelka a Milion chvilek už vědí.“
Dalších 5 let Pavla? Takto věc stojí
Jsem zděšen, kolik je tu dezolátů, rozesmál Erik Best sál a řekl pravdu o Ukrajině

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Best , Hrad , jmenování , Pavel , premiér , vláda , zájmy , scénáře , kolektivní Hrad , vlivoví poradci

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Odmítne podle Vás nakonec Pavel jmenovat Babiše premiérem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radim Panenka

Ověřování věku pro používání chatovacích aplikací

Dobrý den, EU chce zavést povinnost ověřování věku pro používání chatovacích aplikací na telefonech a počítačích v rámci Chat Control. Jakým způsobem potom budou rodiče komunikovat se svými dětmi? Nemyslíte, že už to EU trošku přehání? Díky za odpověď.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025 Každodenní konzumace jablka prospívá vašemu tělu od hlavy až k patěKaždodenní konzumace jablka prospívá vašemu tělu od hlavy až k patě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Erik Best: Síly, kterým Petr Pavel neodolá. Toto není náhoda

4:40 Erik Best: Síly, kterým Petr Pavel neodolá. Toto není náhoda

S vyhlídkami Andreje Babiše na jmenování premiérem to vypadá bledě. Serveru ParlamentníListy.cz to ř…