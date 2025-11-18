Nová koalice by mohla vyzvat občany, ať si to přijedou vyřídit s Petrem Pavlem

Prezident Petr Pavel stupňuje svůj tlak na Andreje Babiše, respektive celou rodící se koalici ANO, SPD a Motoristů sobě. Babišovo jmenování premiérem je stále v nedohlednu, přestože je koalice na programu kompletně domluvená. Pavel tvrdí, že nejdříve musí šéf hnutí ANO vyřešit svůj střet zájmů.
Nyní dokonce vystoupil s tím, že pokud Andrej Babiš nebude ochoten prezidentovi vyhovět, ať hnutí ANO na premiérský post nominuje jiného kandidáta. O co se prezident Pavel ve svých požadavcích opírá? O zákon nikoli. Ten totiž mluví jasně, když konstatuje, že politický funkcionář má na řešení svého střetu zájmů lhůtu třiceti dní od svého jmenování do veřejné funkce, a tuto lhůtu lze dokonce i prodloužit, není-li možné to za předepsaný měsíc stihnout.
Vznikající koalici ANO, SPD a Motoristů už podle informací serveru ParlamentníListy.cz s prezidentem dochází trpělivost a vymýšlí, jakým způsobem dát Hradu najevo, aby neblokoval vznik nové vlády. Hrad sice totiž tvrdí, že se prezidentovy požadavky od počátku nezměnily, podle mediálně tlumočených vyjádření je tomu ale jinak.
Po první schůzce s Andrejem Babišem těsně po volbách 5. října Petr Pavel prohlásil, že možnosti řešení střetu zájmů, které mu Babiš nastínil, jsou podle jeho slov v souladu se zákonem. Později začal své požadavky stupňovat s tím, že nejdříve musí Babiš s plánem seznámit veřejnost.
Od voleb do Poslanecké sněmovny uplynulo už jeden a půl měsíce, potenciální vládní trojkoalice má hotové programové prohlášení, má jasno v personálních nominacích a jmenování premiéra i celé vlády by tak nic nemělo stát v cestě. Jak se na základě námi zjištěných informací zdá, v cestě dosud stojí prezident Petr Pavel a také jeho nejbližší okolí na Hradě včetně klíčových poradců. Ti by totiž rádi viděli jinou vládu, než na jaké se hnutí ANO dohodlo s SPD a Motoristy na základě volebních výsledků.
Prezident Pavel se i podle ústavních právníků pohybuje svými požadavky zcela mimo Ústavu ČR. Vyslovil se tak bývalý ústavní soudce Radovan Suchánek i renomovaný ústavní právník profesor Václav Pavlíček.
Přešlapování na místě, prodlužování mandátu vlády v demisi bez voličské legitimity a kladení požadavků, které jsou mimo zákony a ústavu, už začíná silně vadit budoucí vládě. ParlamentníListy.cz od několika představitelů rodící se trojkoalice vyslechly, že pohár trpělivosti se plní. Zároveň se podle našich zjištění rozmýšlí možný postup, jak Petra Pavla dotlačit k tomu, aby jednal podle litery ústavy a nepřisvojoval si pravomoci, které mu nepřísluší.
Variant je několik. Již někteří mediálně citovaní ústavní právníci konstatovali, že by věc mohla skončit ústavní žalobou. Tento postup ale podle našich informací není na čelném místě zvažovaných řešení. Co zbývá? Není toho málo.
Budoucí vláda by si mohla na pomoc vzít občany, své voliče. „Bylo by to dobré řešení a nabízí se samo. Vyzvat všechny voliče našich stran, aby se sjeli do Prahy a vzkázali panu prezidentovi, ať respektuje jejich rozhodnutí ve volbách. Máme dohromady 108 poslanců. Jen hnutí ANO získalo dva miliony hlasů, tak ať lidé pod okny Petru Pavlovi řeknou, co si přejí. Nelze strpět vymýšlení požadavků, které ani nemají oporu v zákonech této země,“ slyšely ParlamentníListy.cz v kuloárech budoucí vládní koalice.
„Upřímně řečeno nám dochází trpělivost. Řešili jsme možný postup v rámci koaliční rady. Pokud Hrad situaci nepřestane blokovat, je nutné podniknout kroky. Ústava jasně říká, že lid je zdrojem veškeré moci a lid svou vůli vyjevil ve volbách. Umělé udržování Fialovy vlády u moci a ignorování, že tu byly volby, které nějak rozdaly karty, je nebezpečné i pro celou zemi. Česká republika potřebuje silnou vládu a dosluhující vláda bez sněmovní většiny jí opravdu není. Učitě je jednou z variant postupu výzva občanům k tomu, aby dali najevo, že má hlava státu respektovat volby. Opravdu už pohár trpělivosti začíná přetékat,“ potvrzuje pod podmínkou anonymity další z hlasů budoucí trojkoalice.
Redakce se obrátila na politiky všech tří politických subjektů vznikající vlády s dotazem, zda je namístě zvažovat možnosti postupu pro případ, že prezident nebude chtít Andreje Babiše premiérem jmenovat.
Z politiků hnutí ANO reagoval předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. „Jako vítěz svobodných a demokratických voleb má hnutí ANO jediného kandidáta na premiéra, Andreje Babiše. Ctíme vůli voličů a ta je jednoznačná. Andrej Babiš otázku střetu zájmů řeší a vyřeší. To jsou fakta. Jako demokratické hnutí neuhneme z pole ústavnosti a toto pole by neměli opouštět ani další političtí aktéři. Nejsme nyní v situaci ústavní krize a nechci si ani domýšlet, že bychom v ní mohli být. Ctím zásady demokratického státu, roli parlamentní demokracie, a proto si nechci ani představovat posun k prezidentskému systému. Věřím, že pan prezident bude postupovat i s vyslovenými připomínkami standardně ústavně,“ řekl nám Vondráček.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka na dotaz redakce uvedl, že se nebude k věci vyjadřovat.
Z poslanců za SPD na otázku reagoval Jindřich Rajchl, podle jehož slov je namístě takový postup začít zvažovat. „Současná patová situace je neúnosná a zásadně poškozuje Českou republiku a její občany. Z tohoto důvodu nelze akceptovat její nekonečné protahování, jež ochromuje celou exekutivu. Pokud prezident v dohledné době nezačne jednat podle zákonů a ústavy, pak si myslím, že je vytvoření občanského tlaku například ve formě demonstrace zcela namístě,“ řekl Rajchl pro ParlamentníListy.cz.
Reagoval též poslanec SPD Tomáš Doležal. „V takovém případě by byla silnější reakce ze strany nové vládní koalice zcela namístě. Zejména proto, že jde o zjevné zdržování jmenování nového premiéra a vlády ze zástupných důvodů, protože ani případný střet zájmů Andreje Babiše (vlastnictví Agrofertu) není důvodem pro to, aby nebyl premiérem, ale pouze v tom smyslu, že by Agrofert nemohl čerpat evropské a národní dotace. Vhodným nástrojem postupu by mohla být např. žaloba proti nečinnosti správního orgánu (prezidenta ČR), který nekoná svou ústavní povinnost – jmenování nového premiéra a vlády po volbách do Sněmovny. Tato žaloba se podává k příslušnému správnímu soudu. Soud by pak mohl nařídit prezidentovi vydat rozhodnutí (jmenovat) ve lhůtě, kterou stanoví. Nebude-li lhůta dodržena, může být povinnost obecně vynucována i ukládáním pořádkových pokut. A samozřejmě je dobré informovat důkladně veřejnost o tom, že se prezident, který zdržuje jmenování nové vlády a udržuje přespříliš dlouho u moci vládu v demisi, dopustí jednání, které ústava nepředpokládá,“ uvedl Tomáš Doležal.
Poslanec hnutí ANO a pravděpodobný budoucí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se na CNN Prima News nechal slyšet, že současný postup a výroky prezidenta Pavla jsou za hranou ústavy.
Nedávno již ParlamentníListy.cz informovaly o jiné variantě, kterou má podle našich zjištění formace ANO, SPD a Motoristů zvažovat, a to hrozbu budoucího osekání rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. V minulosti už takové pohrůžky ze strany některých vlád k tehdejším prezidentům zaznívaly. Téma jsme podrobně rozebrali ZDE.
Pokud jde o hradní rozpočet, nabízí se i systémové řešení, které by se s největší pravděpodobností Hradu nelíbilo. Vyčlenění Správy Pražského hradu (SPH) z podřízenosti Kanceláře prezidenta republiky a její zařazení například pod Ministerstvo kultury. Tento záměr pro ParlamentníListy.cz popisuje zdroj velmi dobře obeznámený s poměry na Pražském hradě.
„Současná hradní administrativa běžně porušuje pravidla a propojuje Kancelář prezidenta republiky (KPR) a rozpočtovou organizaci SPH personálně, organizačně i finančně. Jinými slovy je rozpočet SPH zneužíván ve prospěch KPR, tzn. je z něj hrazena řada položek nad rámec péče o Pražský hrad. Pokud by se SPH se svými stamilionovými příjmy osamostatnila jako standardní organizace typu Národního muzea a byla zařazena například pod Ministerstvo kultury s tím, že prezidentské administrativě by zůstal k dispozici jen vlastní schválený rozpočet, mohlo by jít o prostředek politického tlaku,“ nabízí náš zdroj řešení.
Podle jeho úvahy by vznikající vláda mohla nad takovým postupem nyní uvažovat a jeho realizaci naplnit i bez ohledu na výsledek dohody a jednání s prezidentem.
„Současné rozpočtové poměry a plýtvání nejsou přijatelné. Nakládání s Pražským hradem a enormní příjmy z turistického ruchu musejí být transparentní, nebo v rukou lobbistů kolem Petra Pavla. To samé se týká Lesní správy Lány. Ta by měla být rovnou zrušena a zařazena pod Lesy České republiky. Pro její další existenci v podřízenosti úřadu prezidenta není žádný ekonomický, funkční, bezpečnostní ani symbolický důvod,“ dodává zdroj dobře obeznámený se současnými poměry na Pražském hradě.
