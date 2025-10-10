Turek (Motoristé): Historické předměty sbírám celý život

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na obviňování z neonacismu

Turek (Motoristé): Historické předměty sbírám celý život
Ano, děda byl nuceně nasazený, jsem ambasador Západočeské asociace romských podnikatelů... Mé názory jsou dlouhodobě neslučitelné s představou nacionálního socialismu.

A Piráti, kteří trpí často antisemitismem a nenávistí k Izraeli, dělají z mé osoby "nácka", přitom mají k této socialistické ideologii jako její moderní ekvivalent mnohem blíže. A blbě vypadající nebo upravené fotografie má každý, kdo se dlouhodobě pohybuje ve veřejném prostoru.

PS: Historické předměty sbírám celý život, když děláte rozhovor o historických předmětech, tak u toho překvapivě ukazujete historické předměty. Nicméně 99 procent mých investic je v britských "historických předmětech" a mé politické vzory pochází z USA a Británie.

