Turek (Motoristé): Historické předměty sbírám celý život

Ano, děda byl nuceně nasazený, jsem ambasador Západočeské asociace romských podnikatelů... Mé názory jsou dlouhodobě neslučitelné s představou nacionálního socialismu.
A Piráti, kteří trpí často antisemitismem a nenávistí k Izraeli, dělají z mé osoby "nácka", přitom mají k této socialistické ideologii jako její moderní ekvivalent mnohem blíže. A blbě vypadající nebo upravené fotografie má každý, kdo se dlouhodobě pohybuje ve veřejném prostoru.
PS: Historické předměty sbírám celý život, když děláte rozhovor o historických předmětech, tak u toho překvapivě ukazujete historické předměty. Nicméně 99 procent mých investic je v britských "historických předmětech" a mé politické vzory pochází z USA a Británie.
autor: PV