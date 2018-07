Vondráček (ANO): Free Trade je většinou i fair trade a prospívá všem

„Oficiální návštěvu Spojených států amerických jsem zahájil společně s českými krajany a zástupci velvyslanectví ČR v USA. U pomníku Tomáše Garrigua Masaryka jsme uctili památku prvního československého prezidenta. V projevu jsem vyzdvihl úlohu USA a prezidenta Wilsona na sklonku první světové války v podpoře při založení naší novodobé státnosti,“ vzkázal Radek Vondráček z Ameriky.

Domácí vývoj a priority naší zahraniční politiky předseda Vondráček představil ve washingtonském Institutu pro analýzy evropské politiky/Center for European Policy Analysis (CEPA). „Vystoupil jsem s přednáškou a zúčastnil se diskuze s experty, kteří se systematicky věnují střední Evropě a jejím vztahům k USA. Diskutovali jsme o visegrádské spolupráci a jejím přínosu pro EU, o bezpečnostní politice a šířeji o vztazích mezi ČR a USA, respektive EU a USA,“ upřesnil Radek Vondráček.

Následovala série bilaterálních jednání, které šéf dolní komory českého parlamentu následně shrnul: „S předsedou podvýboru Senátu pro Evropu Ronem Johnsonem jsem diskutoval o obchodních vztazích EU - USA a o nebezpečích, která mohou vyvolat celní a tarifní opatření pro rozvoj ekonomiky, zejména v automobilovém průmyslu. V prostorách Kongresu, shodou okolností v místnosti, kde se Harry Truman dozvěděl o svém zvolení prezidentem USA, jsem se dále setkal s Gregem Waldenem, předsedou jednoho z nejvýznamnějších kongresových výborů - Výboru pro obchod a energetiku. Jednali jsme o obchodních vztazích EU - USA a připomněli jsme si také amerického prezidenta Ronalda Reagana a jeho význam pro svobodu a demokracii v Československu i ve střední Evropě.“

V úterý 17. července odpoledne se Radek Vondráček sešel s Paulem Ryanem, s nímž se osobně zná z Prahy, kam předseda Sněmovny reprezentantů zavítal na pozvání předsedy Sněmovny – v březnu si na půdě našeho parlamentu připomněli 100 let nezávislosti Československa a podepsali také společnou deklaraci. K aktuální schůzce Radek Vondráček řekl: „Otevřeně a přátelsky jsme probrali situaci ve světě, a jak dál postupovat, aby se Evropa a USA nedostaly do celní a tarifní války. Naše otevřená ekonomika je závislá do značné míry na exportu, ale i USA jsou s našimi a evropskými firmami natolik provázané, že by jim nové celní bariéry uškodily. Měli jsme čas prodiskutovat konkrétní příklady. Paul Ryan má velkou zásluhu na úspěšné daňové reformě, kterou Kongres schválil, a v tématu jsme se v mnohém shodli. Proto zůstávám opatrným optimistou. Domluvili jsme se na tom, že by byla velká škoda, kdyby se rozběhla spirála ochranářských opatření mezi Evropou a USA. Důsledky zavedení cel v automobilovém průmyslu by zejména v České republice vedly k tomu, že by se snížil růst HDP a tím manévrovací prostor vlády ČR odstartovat modernizaci našich ozbrojených sil. Všechno souvisí se vším a Paul Ryan, který ve své funkci prosadil daňovou reformu prezidenta Trumpa v Kongresu USA, věděl přesně, jak v České republice uvažujeme. Free Trade je většinou i fair trade a prospívá všem účastníkům obchodní výměny. Naše strojírenské a technologické firmy jsou fit a nemusí se konkurence obávat.“

S šéfkou poslanců opoziční Demokratické strany Nancy Pelosi hovořil Radek Vondráček o středoevropské spolupráci. Podotkl: „Nancy Pelosi se věnuje naší části světa od roku 1989 a má opravdu přehled.“

K dalšímu důležitému bodu programu pan předseda uvedl: „Ve Sněmovně reprezentantů je dvanáct kongresmanů sdružených ve Skupině přátel ČR. Vede ji republikán z Texasu Joe L. Barton a demokratka z Illinois Jan Schakowsky. Byla radost s nimi diskutovat. Potkali se zřejmě se všemi českými politiky od roku 1989. Mají velkou zásluhu na tom, že česko-americké vztahy na parlamentní úrovni jsou v dobré kondici.“

Ve středu 18. července, po prohlídce Bílého domu, proběhlo pracovní jednání s americkými investory sdruženými v nedávno založené Americko-české radě pro podnikání/American-Czech Business Council. Organizátorem byla American-Central European Business Association (ACEBA). „S americkými investory jsme se u kulatého stolu vrátili domů do České republiky, alespoň v diskuzi o pracovním trhu, budoucnosti průmyslu a našich státních výdajích. Evropsko-americké obchodní vztahy ale nezůstaly stranou. Máme v řadách byznysu spojence ve snaze zachovat mezinárodní obchod pokud možno bez nových bariér," popsal Radek Vondráček.

„Politické rozhovory jsem ve Washingtonu zakončil návštěvou Ministerstva zahraničí USA. Se Stephenem D. Mullem, který má na starosti vzájemné vztahy USA a Evropy, jsme prodiskutovali mnohé, co nás spojuje, a také otázky cel a tarifů, které by mohly naše spojenecké vztahy narušit,“ sdělil Radek Vondráček před odjezdem do New Yorku, kde ho čekají další pracovní aktivity. V Organizaci spojených národů, kde Česká republika v současné době předsedá Hospodářskému a sociálnímu výboru (ECOSOC), přednese projev, setká se postupně s generálním tajemníkem OSN a s předsedou Valného shromáždění OSN. Na programu je i setkání s Čechy, kteří dlouhodobě pro OSN pracují.

