Velkolepý úvod Trumpovy cesty po Perském zálivu. Dohody za stovky miliard

Donald Trump v úterý podepsal strategickou hospodářskou dohodu se Saúdskou Arábií. Jde o první zastávku na cestě po zemích Perského zálivu, jejímž cílem je získat investice v hodnotě bilionů dolarů.

Dohodu s Trumpem podepsal korunní princ Mohammed bin Salmán a podle saúdské státní televize se týkala energetiky, obrany, těžby a dalších oblastí. Bílý dům uvedl, že Saúdská Arábie hodlá ve Spojených státech investovat 600 miliard dolarů včetně dosud největší dohody o prodeji obranných produktů mezi spojenci v hodnotě téměř 142 miliard dolarů.

Při setkání na královském dvoře Trump označil saúdského korunního prince za přítele a uvedl, že mají dobré vztahy. „Opravdu věřím, že se máme velmi rádi,“ prohlásil Trump během setkání v Rijádu s korunním princem podle informací agentury Reuters.

Trump připomněl cestu do království v roce 2017 a řekl, že saúdské investice pomohou vytvořit pracovní místa v USA. V době Trumpovy návštěvy se v Rijádu konalo saúdsko-americké investiční fórum, kterého se zúčastnili mimo jiné Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock, Stephen A. Schwartzman, generální ředitel společnosti Blackstone, která spravuje aktiva, a americký ministr financí Scott Bessent.

S Trumpem do Rijádu odcestoval také Elon Musk, šéf společností Tesla a SpaceX, nebo generální ředitel OpenAI Sam Altman, kteří se připojili k palácové recepci pro amerického prezidenta.

Trump bude z Rijádu pokračovat ve středu do Kataru a ve čtvrtek do Spojených arabských emirátů. Trump do svého programu nezahrnul Izrael, ačkoli chce, aby izraelský premiér Benjamin Netanjahu souhlasil s novou dohodou o příměří ve válce v Gaze. V Izraeli tak rostou pochybnosti o jeho pozici v prioritách Washingtonu, kde narůstá frustrace z neúspěchu ukončit válku.

Jednání o Ukrajině v Instabulu. Trump zvažuje, že se přidá

Americký prezident by se místo toho mohl účastnit čtvrtečních rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, kde budou vysocí američtí vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg. Trump prohlásil, že uvažuje, že se zapojí do jednání, pokud do Istanbulu dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin.

Zatím se ale nezdá, že by se setkání zúčastnili prezidenti Ukrajiny a Ruska. Zelenskyj prohlásil, že přijede pouze v případě, že se zúčastní i Vladimir Putin. Ten však na výzvu ukrajinské strany zatím nereagoval.

„Prezident Zelenskyj se v Istanbulu nesetká s žádným jiným ruským představitelem kromě Putina,“ řekl agentuře Reuters poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

Kdo bude Rusko na jednáních zastupovat, ale zatím nebylo oficiálně potvrzeno. „Jakmile to prezident uzná za vhodné, oznámíme to,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Moskva i Kyjev se snaží ukázat, že usilují o mír, ale zatím napadla dohoda na žádném jasném postupu. Putin v neděli navrhl přímé rozhovory s Ukrajinou poté, co ignoroval ukrajinský návrh na bezpodmínečné třicetidenní příměří. Trump veřejně řekl Zelenskému, aby to přijal. Ukrajinský vůdce poté uvedl, že bude na Putina čekat ve čtvrtek v Istanbulu, ačkoli šéf Kremlu nikdy nedal najevo, že by měl v úmyslu odcestovat sám.

Šéf Zelenského štábu Andrij Jermak v úterý uvedl, že plánovaná cesta ukrajinského prezidenta do Turecka ukazuje, že Kyjev je připraven k rozhovorům, ale zopakoval postoj Ukrajiny, že jakákoli jednání musejí přijít až po uzavření příměří. „Náš postoj je velmi zásadový a velmi silný,“ podotkl Jermak.

Američtí představitelé doufají, že Rusko bude souhlasit s komplexním třicetidenním příměřím na zemi, ve vzduchu, na moři, a to včetně kritické infrastruktury. Kyjev již souhlasil s dodržováním takové dohody a třicetidenní příměří podporují i evropské země, přičemž nad Ruskem visí hrozba dalších sankcí, pokud na příměří rovněž nepřistoupí.

