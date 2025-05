Z Foltýna je Goebbels. Definitivně. Video k výročí je podle politiků zlomem

Strategická komunikace vlády Petra Fialy ve videu mluví o historickém zneužívání výkladu válečných událostí ze strany Sovětského svazu a jeho nástupnických struktur. V příspěvku na oficiálním facebookovém profilu uvedla, že Litva spustila mezinárodní informační kampaň, ke které se připojily Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Německo a Česká republika.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1749 lidí

„Stejně jako v těchto zemích i u nás komunistický režim SSSR zneužil válečných událostí a svého podílu na porážce nacismu k nastolení zločinných a zavrženíhodných režimů a k prosazování vlastních imperiálních cílů,“ uvedla česká vládní iniciativa. Kampaň nese hlavní sdělení: Okupace není osvobození. Na slovech záleží.

V krátkém videu zveřejněném na oficiálním facebookovém profilu Strategické komunikace ČR k tomu zaznívá: „Sovětský svaz nebyl osvoboditel, ale okupant. Po druhé světové válce sovětské Rusko okupovalo polovinu Evropy. Sovětská propaganda tvrdila, že osvobozuje dříve nezávislé státy, ale pak Sověti zapomněli odejít.“

Jak se k tomu stavějí politici? ParlamentníListy.cz se zeptaly.

„Video považuji za zlomové. Tento příspěvek v podstatě už neumožňuje žádnou debatu a demokratický střet argumentů. Toto už je čirá propaganda a hrubá a lživá manipulace v duchu nejhorších tradic Josepha Goebbelse. Co na to Petr Fiala? Nic. Bude mlčet jako vždy. Nesmíme ale mlčet my, občané. Česko si zaslouží lepší osud. Je třeba zvolit změnu!“ uvedl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček pro ParlamentníListy.cz.

O manipulacích mluví též senátor Zdeněk Hraba. „Na tom videu mě především fascinuje, že sice správně tvrdí, že ‚na slovech záleží‘, aby v tom samém videu byla použita dezinformace „Sověti zapomněli odejít.“ I ignorantům je snad známo, že z Československa po konci války, kdy došla podle spojeneckých dohod až k demarkační linii třeba u Rokycan, odešla Rudá armáda ještě do konce roku 1945 (a proto usiloval SSSR o její návrat a bylo mu v něm československým vedením bráněno až do roku 1968). Na rozdíl třeba od Rakouska z jehož území odešla Rudá armáda až po deseti letech od války. Pokud někdo vytvoří video, které má upozornit na manipulace a samo neuvěřitelně manipuluje, pak je to jednak ohromná ostuda a buď hloupost, anebo v horším případě zlý úmysl jeho autorů,“ říká.

„Historie ukazuje, že svobodu nám sovětská vojska nepřinesla. Naopak nastalo období pošlapávání lidských práv komunistickým režimem řízeným z Moskvy,“ reagoval na dotaz poslanec ODS Petr Bendl.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna nabízí jiný pohled na věc. „To, že nás příslušníci SS, gestapa a wehrmachtu brání před okupací ze strany SSSR, tvrdil už Adolf Hitler, a nyní se k němu přidal i vládní zmocněnec plukovník Foltýn, což o vládě Petra Fialy mnohé vypovídá. A jen tak na okraj, Rudá armáda opustila území tehdejšího Československa už v prosinci 1945. Armáda USA zůstává v Evropě dodnes,“ sdělil.

„Hnus. Plivnutí na památku 140 tisíc rudoarmějců, ale i českých občanů a partyzánů. Odporné přepisování dějin. Pan Foltýn byl zřejmě na školení u hajné Nerudové. Mimochodem, ať se pan Foltýn zajede podívat na Vařákovy Paseky, Prlov, Ploštinu a další – aby viděl, co je okupace. Jinak tady ta propaganda je jako vystřižená z rezoluce, kterou k událostem II. sv. války přijal Evropský parlament. Hlasovali pro ni všichni čeští europoslanci ze všech stran – bohužel včetně ANO, ba dokonce i SPD. Jediná já jsem byla proti… Teď sklízíme tyto plody,“ konstatuje europoslankyně a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský zaslal obsáhlejší odpověď. „V otázkách historické paměti bychom měli být přesní, vyvážení a zároveň si vědomi širšího kontextu – jak historického, tak i současného. Je nepopiratelné, že Rudá armáda se v roce 1945 zásadní měrou podílela na porážce nacistického Německa a osvobození velké části území tehdejšího Československa. Za to jí i padlým vojákům patří vděk. Současně však platí, že zhruba od roku 1948 přestala být přítomnost sovětského vlivu pro naši zemi osvobozující a začala se projevovat jako forma nadvlády a závislosti, korunované okupací v roce 1968. Vládní strategická komunikace včetně vyjádření plk. Foltýna má za cíl reagovat na aktuální informační válku, kterou Rusko vede proti evropským demokraciím – včetně České republiky. Pokud tedy někdo dnes jednostranně oslavuje roli SSSR jako ‚osvoboditele‘ bez zmínky o poválečném vývoji, může to být vnímáno jako součást ruské narativní manipulace. Záměrem není popřít historická fakta, ale zasadit je do širšího rámce. Je třeba jasně rozlišovat: SSSR v roce 1945 – spojenec proti nacismu. SSSR po roce 1948 – hegemon a později okupant. Tyto dvě role je nutné nezaměňovat a ani jednu neabsolutizovat. Používat přesnou terminologii není popírání historie, ale jejím zpřesňování v kontextu současných hrozeb. Neměli bychom ale zapomínat ani na lidské oběti vojáků Rudé armády, ani na utrpení, které později přinesla sovětská dominance,“ stojí v textu, který redakci Zdechovský poskytl.

Předseda SPD Tomio Okamura míní, že jde o bláboly, jejiž autoři by měli vyhledat psychiatrickou péči. „Výplody chorých mozků asi nemá smysl komentovat. Panu Foltýnovi by měli asi zařídit kancelář spíše v Bohnicích než na Úřadu vlády. Jiná věc je Fialova vláda, která Foltýnovy choré bláboly platí z našich peněz,“ konstatuje.

„Velice mě mrzí, že pan Foltýn a s ním taky současná vláda, absolutně nepochopili, co znamená strategická komunikace. Video, které vydali, zase jenom víc rozděluje a radikalizuje společnost a já skutečně nedokážu pochopit, co si od toho pan Foltýn a jeho odbor slibují a jaký mají cíl své ‚strategické komunikace‘,“ řekl pro ParlamentníListy.cz senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Podle poslance SPD Radovana Vícha je plukovník Otakar Foltýn vládní dezinformátor. „Vojáků Rudé armády padlo při osvobozování tehdejšího Československa 144 tisíc a spolu s nimi desítky tisíc vojáků dalších armád. Američanů padlo 116. Kdyby nebylo Rudé armády, tak jsme byli podle norimberských zákonů určeni k postupné likvidaci, protože jako druzí v pořadí po židech byli v pořadí likvidace Slované. Nebyli bychom zde ani my, ale ani plukovník Foltýn,“ vzkazuje Vích.

„Vládní video o tom, že Sovětský svaz nebyl osvoboditel, ale okupant, je skutečně dokumentární ‚majstrštyk‘. Očekávám další díly – že Hitler byl vynikající státník, který jen nebyl pochopen, že evropské velmoci pro nás podpisem mnichovské dohody udělaly to nejlepší, co vůbec mohly, že náš národ měl zůstat součástí německé říše, protože tam by mu bylo rozhodně nejlépe, a že koncentrační tábory byly něco jako rekreační rodinné pobyty, navíc zdarma… Víte, to už se snad ani komentovat nedá. Člověk jen přemýšlí, zda tvůrci patří do péče psychiatrů, nebo jsou zkrátka prodejné holky bez špetky charakteru. V každém případě je toto přepisování dějin druhé světové války, navíc za státní peníze, skandální a neomluvitelné. Pocházím ze Sudet – a od babičky jsem slyšela dost na to, abych mohla tato slova vyslovit. To video je hanba,“ říká senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Podle místopředsedy SOCDEM a exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka se plukovníku Foltýnovi viditelně stýská po politickém školení mužstva, na kterém se za socialismu každý týden vymývaly mozky a přepisovaly dějiny, aby se z lidí staly jen nemyslící zombie. „Tohle předepisování o tom, co si máme myslet, představuje jiný politický režim než ten, který jsme chtěli budovat před třiceti lety – svobodný a otevřený dialog s občany. Tvrzení plukovníka Foltýna je dezinformace a lež. Zůstali jsme součástí sovětské sféry vlivu, také protože jsme od začátku šli Sovětům na ruku. Provázali jsme se se Stalinem už smlouvou z roku 1943. Beneš si myslel, že to se Stalinem umí, stejně jako si to myslela řada dalších. Jaká okupace. Vlezli jsme do svého nového údělu také dílem sami ze strachu před opakováním německé hrozby. Pořád se pleteme v hrozbách. Potřebujeme otevřenou diskusi a učit se porozumět tomu, co tady dnes žijeme. Místo toho máme odbor strategické komunikace čili Foltýnovo agitační středisko – plíživá změna režimu. Stejně jako tehdy je i dnes největší nebezpečí nikoli venku, ale uvnitř. Nebezpečím je vláda, která dělá z lidí ovce,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zaorálek.

„Tyto věci ať si klidně plácá plukovník Foltýn za svoje peníze, ale rozhodně ne jako pijavice přisátá k veřejným rozpočtům. Po volbách musí celé jeho oddělení skončit. I kvůli podobnému ohýbání historie se sejdeme 8. 5. ve 14.00 na Staroměstském náměstí a poděkujeme všem, kteří nás v roce 1945 osvobodili,“ uvádí šéf Svobodných Libor Vondráček.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl míní, že se plukovník Foltýn definitivně převtělil v Goebbelse. „Jednalo se totiž o tak trapnou lež, za niž by se ani mistr nacistické propagandy nemusel stydět. Přepisování dějin je nedůstojné a uchylují se k němu pouze režimy obelhávající své občany. Pevně doufám, že na podzim tohle zahanbující období našich dějin ukončíme a Fialovi s Foltýnem dají naši občané padáka,“ konstatuje.

„Řekněme si to na rovinu a bez jakýchkoli servítků. Plk. Foltýn je nekonečný vůl a politická garnitura, která jej instalovala do pozice, ve které vůl jeho formátu vůbec nemá co pohledávat a která jej přes jeho další a další excesy v pozici vládního komunikátora, ve které den co den páchá další škody, drží, je ostudou naší země. Důstojník by měl mít aspoň elementární vojenskou čest, jež mu velí ctít padlé, zvláště pak, když své životy položili na oltář naší svobody. Foltýn není důstojník, ale lidský odpad a hnůj. Udělejme, prosím, vše pro to, abychom tyto politické gaunery na podzim vypráskali z koryt,“ vzkazuje první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.