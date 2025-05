Maláčová: Českem se šíří strach a nejistota. Víme, co s tím

Vyšší mzdy, progresivní zdanění, snížení věku odchodu do důchodu, levné energie a vyplácení 13. důchodu. Taková je část hlavních priorit, s nimiž se hodlá o voličské hlasy ucházet Sociální demokracie. Prezident Pavel již vyhlásil termín voleb, uskuteční se 3. a 4. října.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 17% Nebude 76% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 929 lidí

Celý program, který SOCDEM pod vedením Jany Maláčové v úterý představila novinářům, je na současnou dobu nezvykle podrobný. Má skoro 80 stran, na kterých je rozepsáno 370 programových bodů.

„Když pozorujeme veřejné debaty a posloucháme občany, tak převládající pocit v české společnosti je strach a nejistota. Jde o kumulaci všech velkých problémů včetně těch globálních. Začalo to energetickou krizí, potom válkou na Ukrajině. Na lidi se to hrne ze všech stran a do toho socioekonomické problémy. Nemusím opakovat, že lidé vydělávají méně než v roce 2019 ačkoli naše produktivita stoupá. Čelili jsme neuvěřitelné a ze strany Fialovy vlády nezvládnuté inflaci. Ceny energií se vymkly kontrole. Máme nejnižší porodnost od vzniku Československa, což je obrovsky špatná zpráva,“ uvedla předsedkyně SOCDEM.

Podle jejích slov se jasně ukazuje, že ekonomický model, kdy státní rozpočet stojí z 80 procent na zdanění práce a spotřeby se vyčerpává. „Je potřeba začít mluvit o změně daňového mixu. Sociální demokraté chtějí zdaňování práce snižovat. Každý by si polepšil o tisícovku měsíčně, což je jedna ze sedmi našich programových jistot,“ nastínila s tím, že SOCDEM hodlá každý výpadek státního rozpočtu nahradit novým příjmem. Tam by mělo patřit progresivní zdanění a důsledné zdaňování nadnárodních gigantů.

„Za největší problém číslo jedna v naší zemi považujeme extrémně nízké mzdy. Když se o tom bavím s ekonomy, mimo záznam každý řekne, že tohle už je neúnosné a je třeba s tím něco dělat. Je na vládě, aby tlačila na růst mezd, k čemuž v tržním hospodářství existují tři nástroje. Vedle platů ve veřejné sféře a hospodářské politiky to je minimální mzda. Nejlepší nástroj k tomu, aby všem rostly platy a mzdy, je zvyšovat minimální mzdu,“ dodala Jana Maláčová s tím, že do tří let by měla být navýšena o 10 tisíc korun.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala a Rakušan, rakev a Dozimetr. Maláčová přitvrdila „Sobě si přidáváte, ale lidé...“ Drsný vzkaz Fialovi na 1. máje SOCDEM nemusí platit Altnerovým dědicům. Maláčová: Dluží nám 17 milionů Zaorálek: Ukrajina bude k míru dotlačena. Dokázali hodně, ale vyhrát nemůžou