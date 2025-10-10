Zwyrtek Hamplová: Nejsme povinni ohrozit svoji zemi

Imigrace vždy ohrožuje především obce a města. To, co si západ vyrobil, je tragické. Šílené. Ať si to vyřeší. My nejsme povinni cokoli z toho na sebe přebírat a ohrozit svoji zemi. Naopak.
Minulý režim hlídal hranice, abychom nemohli na západ. Dnes budeme budovat hranice, aby západ nešel k nám. To je prostě realita. Strašení válkou z východu se pak může jevit jako křečovitá snaha to zakrýt.
Evropa se ničí sama. Zkusme od toho tu střední zavčas uchránit, a tím neohrožovat život v našich obcích a městech.
autor: PV