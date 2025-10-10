Zwyrtek Hamplová: Nejsme povinni ohrozit svoji zemi

11.10.2025 12:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám o přerozdělování ilegálních migrantů

Zwyrtek Hamplová: Nejsme povinni ohrozit svoji zemi
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Imigrace vždy ohrožuje především obce a města. To, co si západ vyrobil, je tragické. Šílené. Ať si to vyřeší. My nejsme povinni cokoli z toho na sebe přebírat a ohrozit svoji zemi. Naopak.

Minulý režim hlídal hranice, abychom nemohli na západ. Dnes budeme budovat hranice, aby západ nešel k nám. To je prostě realita. Strašení válkou z východu se pak může jevit jako křečovitá snaha to zakrýt.

Evropa se ničí sama. Zkusme od toho tu střední zavčas uchránit, a tím neohrožovat život v našich obcích a městech.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky
Zwyrtek Hamplová: Jedním slovem: NEEXISTUJE…
Zwyrtek Hamplová: Měli těžké soupeře - provládní veřejnoprávní a další média
Zwyrtek Hamplová: Na startu důležitého soudního sporu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , migrace , Senát , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Budeme muset budovat hranice, aby migranti ze Západu nešli k nám?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zwyrtek Hamplová: Nejsme povinni ohrozit svoji zemi

12:06 Zwyrtek Hamplová: Nejsme povinni ohrozit svoji zemi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám o přerozdělování ilegálních migrantů