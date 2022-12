Balaštíková (ANO): Občan nakonec zaplatí všechno

reklama

Ministr Stanjura představil svou myšlenku předepsat odvody ze zisků energetických firem, což je zase jen optický klam. Představa, že lidé sice zaplatí vysokou cenu za energii, ale ten mimořádný zisk vrátí vláda lidem zpátky, vypadá logicky, ale je to nesmysl! Kdyby výrobcům nebylo umožněno požadovat po spotřebitelích vysoké ceny, tedy kdyby se zastropovalo už u výrobců, celé to kolečko by bylo zbytečné. Proč to vláda tak neudělala? Těžko soudit, ale jisté je, že když to neudělala, vysoké zisky by se nekonaly a nic by se danit nemuselo. To samé se týká bank. |kdyby se jim tzv. mimořádné zisky ponechaly, mohly by se od nich požadovat různé další ústupky - například snížení hypotečních úvěrů, investice do veřejně prospěšných projektů a zvýhodněné úvěry pro firmy, které prosperují, ale které dusí ceny energií a embarga vůči Rusku. Vláda ale největší banky v zemi zahnala do kouta a ty se teď snaží vydělávat - například na slučování půjček a různých dalších pomocích, které nabízejí zadluženým klientům. Máte pět půjček a nejste schopni všechno splácet? Vaše banka vám pomůže. Sloučí vaše půjčky do jedné, zruší vám platební karty a ve výsledku budete platit méně, ale po delší dobu, čili vlastně daleko víc! Kdo si to neumí spočítat, ten se na to nachytá. Podepíše a bude v pasti.

Takže radím: spočítejte si, co podepisujete a nespoléhejte na reklamy. Nezadlužujte se v této rozbouřené době, pokud vyloženě nemusíte. Snažte se vyjít se svým příjmem, nebo - pokud to jen trochu jde - své příjmy zvyšujte. A s dluhy se pojí ještě jedno pravidlo: inflace snižuje jejich reálnou hodnotu. Když jste si půjčili loni při inflaci 2 %, a budete splácet letos při inflaci 18 %, budete ve výhodě: pokud i Vaše příjmy v této době stoupnou, splátky zůstanou pořád stejné, takže to budete mít poněkud jednodušší. Když si ale vezmete půjčku dnes při této vysoké inflace a ona za rok klesne, budete ve velké nevýhodě. Banky a další poskytovatelé vám teď budou nabízet hory a doly. Pokud nemusíte, teď si nepůjčujte. S poklesem inflace sníží ČNB své úrokové sazby a bankám nezbude, než snížit sazby také.

Zvyšování sazeb z hypotečních úvěrů je nestydaté. Hypoteční úvěry jsou zajištěné nemovitostmi, které byly za tyto úvěry koupeny. Banka neriskuje prakticky vůbec nic, ba naopak. Může získat nemovitost jako kompenzaci za úvěr, který nebyl splacen - včetně úročení a všech dalších poplatků. Banky budou v tomto ohledu nekompromisní. Chtěly se s vládou dohodnout, ale ta na ně udělala dlouhý nos. Banky se tedy chovají tržně a snaží se na této situaci vydělat. Těžko se jim divit, ale faktem je, že vláda se tím nezabývá. Snad se probudí, až ten problém bude akutní. Stejně se probudila se zastropováním cen energií, podporou velkých firem a řešením migrační krize na česko-slovenských hranicích. Když jsme je na to upozorňovali, byl to hysterický křik opozice. Teď je to problém, o kterém se ministr Rakušan radí s premiérem Orbánem, kterého poučuje a peskuje předsedkyně dolní komory parlamentu Pekarová. To je tedy partička k pohledání. Tváří se, že občanům pomáhají, ale všechno to jde z peněz obyvatel. To oni odvedou svou práci, dostanou mzdu a z ní zaplatí daně. Zbytek si odnesou domů a dají to za nájem, energie a potraviny. Energetici však vyčíslí rozdíl mezi zastropovanou a běžnou cenou a stát jim doplatí do plné ceny, aby si vytvořily mimořádný zisk, ze kterého jim pak odebere daň. Všechno to ovšem platí občan - spotřebitel, daňový poplatník, důchodce a samozřejmě i ten dělník v elektrárně. Takže nám vláda jenom vrací naše vlastní peníze, které jsme jí svěřili, aby je použila na zvýšení úrovně školství, zdravotnictví, bezpečnosti atd. Tak všude ale vláda škrtá,. aby měla na řešení energetické situace.

