Agentura Moody’s zlepšila výhled investičního ratingu Českých drah na pozitivní

Moody’s ocenila především silné a stabilní postavení společnosti na českém železničním trhu, finanční výkonnost, zvláště s přihlédnutím k rekordním investičním výdajům, které dopravce v posledních letech uskutečňuje, a také objem zajištěné likvidity na budoucí výdaje. České dráhy skončily již třetí rok po sobě v hospodářském zisku, Skupina ČD za rok 2024 zaznamenala zisk 1,3 miliardy korun.

„Zlepšení výhledu ratingu z hodnoty stabilní na pozitivní je oceněním práce všech zaměstnanců naší společnosti a potvrzením, že zvyšování efektivity a investice do moderních vlaků a služeb pro naše cestující přináší své ovoce. Zlepšení výhledu a celkové udržení ratingu na hodnotě Baa2, tedy v investičním pásmu, je o to cennější, že přichází v období masivních investic do vozidel, služeb i servisu, přičemž část těchto investic pokrýváme dluhovým financováním,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec a pokračuje: „Hodnota ratingu jasně ukazuje, že naše investiční strategie je vnímána jako rozumná, dlouhodobě udržitelná a zdravá. Pro naše cestující to navíc znamená, že v investicích do nových vlaků budeme moci v dosavadním tempu pokračovat i nadále.“

Moody’s ocenila silné strategické postavení Českých drah na tuzemském železničním trhu, a to jak v dálkové, tak v regionální dopravě. Agentura také pozitivně hodnotí likviditu společnosti a její provozní cash flow, vytvoření dostatečných rezerv na pokrytí plánovaných kapitálových výdajů a setrvale se zvyšující tržby z přepravy cestujících. „Je také důležité zmínit konstatování Moody’s, že investiční výdaje na pokračující modernizaci vozidlového parku nebo servisního zázemí v osobní i nákladní dopravě, které jsou z části financovány externím dluhem, jsou důležitou podmínkou budování konkurenceschopnosti. Pro investory je to jasný vzkaz, že České dráhy využívají cizí zdroje racionálně a představují tak spolehlivý přístav pro jejich peníze,“ dodává Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup.

Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhl v loňském roce 1,3 miliardy Kč. Samotné České dráhy vykázaly zisk 2,1 miliardy Kč. Růst zaznamenala osobní doprava, dařilo se navyšovat počty cestujících a pokračovala masivní obměna vozidlového parku, k jehož omlazení přispělo celkem 141 nových vozidel. Do nových vozidel České dráhy investovaly celkem 18 miliard korun. Samotný segment osobní dopravy zaznamenal zisk 635 milionů korun.

Celkem v roce 2024 České dráhy přepravily 168,8 milionu zákazníků (meziročně +4,4 mil.). Přepravní výkon vzrostl na 8,3 miliardy osobokilometrů. V přepočtu to znamená, že každý obyvatel České republiky vlak využil 15krát za rok a ujel vzdálenost odpovídající trase z Prahy do Ženevy. Nárůst cestujících přinesl také vyšší tržby v osobní dopravě, které dosáhly částky 33,3 miliardy Kč, což je o více než 3 miliardy více než v roce 2023. V dálkové dopravě loni ČD vypravily 179 tisíc vlaků, v regionální jich bylo přes 2,2 milionu.