Kalina (KDU-ČSL): Bilance našeho klubu krajských zastupitelů

Třetí výhodou je, že jsou mezi námi komunální politici, zvyklí pracovat na radnicích (Č. Jůzl, P. Janoušek, J. Herbrych a moje maličkost). Čtvrtou výhodou je, že náš služebně nejstarší zastupitel (od r. 2004) jako bývalý radní pro finance má rozpočet kraje v malíčku a právem vede finanční výbor (M. Houška). Pátou výhodou je, že jsme lidovci, stabilní středová strana s dlouhou tradicí, která má oporu v řadě pracovitých lidí v terénu.

Jedinou nevýhodou je, že jsme tady na Vysočině už 9 let v opozici, přípravu si děláme po večerech a nemůžeme si plnění svého volebního programu plánovat sami. Ale naštěstí ho za nás částečně plní současná koalice. Často totiž něco rozumného navrhneme - koalice to nejprve zkritizuje, ale pak to upraví a vezme za své.

Tak se to stalo u motivačních stipendií pro mediky, u kamenného hospice, u navýšení dotací pro malé obce, u propojení veřejné dopravy, u podpory boje proti suchu a v neposlední řadě i u poukázání na závažné pochybení radního pro finance. Závěrem mi tedy nezbývá než současné koalici poděkovat, že tak vlastně plní náš opoziční, lidovecký, volební program.

Jaromír Kalina (KDU-ČSL), zastupitel Kraje a náměstek jihlavského primátora

(text byl zaslán do lednového čísla Novin Kraje Vysočina)

