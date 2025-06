Dohoda mezi STAČILO! a Sociální demokracií? „Jednat můžeme, ale je to na nich“

Opoziční síly by mohly jít do voleb jednotnější, než se původně předpokládalo. Podle informací naší redakce by ještě mohlo dojít k tomu, po čem dlouhodobě volal bývalý prezident Miloš Zeman. Totiž ke sjednocení levicové opozice a společnému volebnímu postupu hnutí STAČILO! se Sociální demokracií.

ParlamentníListy.cz již v pondělí přinesly zjištění, že společná jednání byla obnovena i přesto, že SOCDEM počátkem června oznámila, že se podzimních voleb do Poslanecké sněmovny bude účastnit samostatně. Jednání mají probíhat na nejvyšší úrovni a zatím ve vší důvěrnosti s tím, že informace o tom mají jen vedení obou politických subjektů.

Psali jsme, že se v kuloárech proslýchá, že samostatná kandidatura SOCDEM Jany Maláčové není definitivní variantou a strana by přibližně do týdne mohla oznámit, v jakém formátu se bude ucházet o hlasy voličů. Tyto informace mám potvrzeny i nyní s tím, že dohoda je velmi blízko.

Hnutí STAČILO! mělo nakonec slevit a na spolupráci se stranou Jany Maláčové kývnout.

„Zatím vše probíhalo v čistě neoficiální rovině, ale pokud jde o STAČILO!, tak byla takové formě spolupráce dána zelená. Vedení hnutí to přijalo a teď je míč na straně Sociální demokracie,“ sdělil serveru ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj, který je o jednáních informován.

Podle všeho během úterního večerního jednání špiček obou subjektů se řešila i místa na kandidátkách.

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová by měla být lídrem společné kandidátky v Praze a statutární místopředseda strany Lubomír Zaorálek by zase získal čelní pozici na kandidátce STAČILO! ve svém domovském Moravskoslezském kraji.

SOCDEM by měla připadnout i pozice lídra kandidátky v Karlovarském kraji. Další tři až čtyři sociální demokraté by na dalších kandidátkách mohli získat volitelná místa v první desítce a jednalo se také o dalších nižších pozicích.

Nyní je prý vše v rukou vedení SOCDEM, které by podle našich zjištění mělo veřejně na tiskové konferenci možnost spolupráce s hnutím STAČILO! připustit a takříkajíc sdělit, že takovou spolupráci nepovažuje za toxickou, ale naopak výhodnou pro jednotu české levice. Poté by jednání začala oficiálně. Jisté však dosud není nic a dokud nedojde k formální dohodě, která bude deklarována veřejně, situace se může změnit.

Pro sociální demokraty by taková podoba účasti ve volbách mohla být záchranou, neboť podpora SOCDEM se dlouhodobě pohybuje okolo dvou procent, což by pochopitelně nevedlo ke kýženému výsledku a návratu nejstarší české politické strany do sněmovních lavic a případná spolupráce se STAČILO! by to mohla zvrátit. Výhodné by to bylo i pro hnutí STAČILO!, kam by se přelila významná část voličů, kteří stále v průzkumech uvádějí svůj úmysl volit SOCDEM.

STAČILO! ani SOCDEM dosud tyto informace oficiálně nekomentují. Redakce serveru ParlamentníListy.cz se pokoušela kontaktovat jak předsedu hnutí Daniela Sterzika alias Vidláka, tak předsedkyni SOCDEM Janu Maláčovou. Na otázky dosud ani jeden z politiků nereagoval.