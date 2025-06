Podržte se. Smažák za 420 korun, a ještě hnusný. Voda za 220, klobása za 325. Na tohle lákají v Praze

„Napadlo nás, co kdybychom vám ukázali ten nejdražší smažák v České republice,“ zahájil youtuber s přezdívkou Starej fotr svou drsnou jízdu do centra českého hlavního města. „Jsme na Staroměstském náměstí v Praze a restaurace tady jsou určeny především pro cizince, ale to neznamená, že tady musí snažený sýr stát 500 korun. … Držet se. Sedněte si. Protože až to uvidíte, tak se z toho zblázníte. To jste ještě nikde neviděli,“ ujistil všechny youtuber.

Vydal se proto do nejbližšího bankomatu a cestou narazil na ještě jednu ze svého pohledu zajímavou restauraci. Restauraci se smaženým sýrem za 420 korun. „Dáme si ho tady kameramane. Tady je ještě dražší, což znamená, že tady bude ještě lepší. Tady ho mají za 420, tam byl jenom za 395,“ nabádal svého kolegu youtuber.

A pak jen zíral, kolik v téhle restauraci stála obyčejná voda. Konkrétně 220 korun. A youtuber s kameramanem byli podle záběrů jediní, kdo se v oné restauraci chtěl najíst. Další šok youtuberovi způsobila cena za moravskou grilovanou klobásu – 325 korun. „Selský talíř 690. Ty vole,“ neudržel se Starej fotr při čtení jídelního lístku.

Když slečna servírka donesla jídlo na stůl, youtuber se divil dál. Na první pohled vypadal obsah doneseného talíře hezky. Ale stačilo jedno sousto smaženého sýru, které podle něj nebylo ani z kvalitního sýru gouda, ani z ementálu. „Kámo, tohleto je shit,“ shrnul svůj dojem tvůrce youtubového kanálu.

Youtuber zdůraznil, že by mu nevadilo dát 420 korun, kdyby je dal za kvalitní smažený sýr a za kvalitní brambory. „Ale ty brambory, to jsou normálně hopsakoule,“ zhodnotil situaci host restaurace.

Na stůl dostal také zelňačku a k té poznamenal pouze tolik, že jde o polévku, která v motorestu stojí 30 korun. V dané restauraci v centru Prahy stála 265 korun.

„Velmi milá paní z Ukrajiny. Mluví dobře česky a byla hrozně hodná. Obsluha tady na tom byla to nejlepší,“ pochválil nakonec youtuber alespoň něco v restauraci v centru města.

Celkově youtuber a kameraman utratili 910 korun.

A zamířil do druhé restaurace. Do restaurace s coca-colou zero za 135 korun a vodou za 220 korun. „Salát za 4 kila. A to jsme brečeli, když jsme byli v Dubaji nad opravdu kvalitním salátem Caesar za 600. To kdybych věděl, že to v Praze bude takhle, tak si tam dám dva,“ neudržel se youtuber.

Když dorazil číšník, objednal si polévku za 200 korun, vodu k pití, smažený sýr za 395 a k tomu přílohu za dalších 135 korun. „Tohle je nejdražší smažák, kámo,“ zhodnotili situaci Starej fotr.

A to ještě netušil, co přinesou na stůl.

„To je nejhorší smažák v mým životě, ty vole,“ neudržel se youtuber, když ochutnal donesené jídlo. „Za 500, kámo.“

Brambory mu opět připomínaly gumové koule. „Kámo, co to je, do hajzlu. A ten salát. Čum na to. Jak je hnusnej,“ nebral si host v restauraci servítky. „To je peklo, ty vole,“ kroutil hlavou.

„Co budeme dělat. Já mám docela hlad, ale u tohodle chci, aby to nikdo nejedl,“ konstatoval youtuber. „A kámo, oni nám odnesli plný talíř jídla po půl hodině a vůbec se nezeptali, jestli bylo něco v nepořádku. V restauraci, kde stojí voda 225 korun,“ kroutil hlavou dál Starej fotr.

Když se číšník vrátil, youtuber mu bez okolků sdělil, že smažák byl hroznej. A dozvěděl se, že devadesát procent hostů je spokojeno. „Fakt?“ nechtěl věřit youtuber.

„Nikoho nenutíme si sem sedat a dát si to,“ sdělil číšník hostovi bez okolků.

Konečná útrata činila 1045 korun i s dýškem 10 procent, které si tam prý číšník připsal bez vědomí zákazníka.

