Bobošíková: Prezident slouží zbrojařům, ne lidem. Říkají vám, že musíte šetřit – a sami si platí války

Ve svém pořadu Sedmička Plus jste obvinila BIS z toho, že místo ochrany občanů slouží Fialově vládě. Máte pro to důkazy?

Nejen důkazy. Máme konkrétní selhání. BIS dostává přes dvě miliardy ročně. A výsledek? Loni v lednu se dva mladiství pokusili zapálit brněnskou synagogu. BIS o tom nevěděla. Policie na to přišla až zpětně přes sociální sítě. To nejsou konspirační teorie – to jsou fakta z veřejných zdrojů, která vám vládní média pečlivě zamlčí. Ale o to víc mě šokuje, že tatáž BIS mlčí i ve chvíli, kdy se do vlády dostává osoba s falešným titulem. A prezident ji bez mrknutí oka jmenuje ministryní spravedlnosti.

Mluvíte o Evě Decroix?

Někdo by mohl říct – jde jen o titul, ne o bezpečnost státu.

Ale to je naprosté nepochopení. Pokud někdo vědomě užívá akademický titul, na který nemá nárok, dopouští se klamání veřejnosti. A pokud si díky tomu otevře dveře k moci, je z hlediska zpravodajských služeb vydíratelný. A vydíratelný člověk na postu ministryně spravedlnosti? Promiňte, ale to už není detail. To je bezpečnostní riziko.

BIS čelila i kritice kvůli tzv. ricinové kauze, bitcoinové aféře nebo případu Vrbětice…

A v každém z těch případů BIS buď selhala, nebo sloužila politické propagandě. Ricin? Fikce. Bitcoinová aféra? Mlčení. Filozofická fakulta? Bez varování. Vrbětice? Zprávy po výbuchu, ne před ním. A u toho všeho je opakovaně jméno Koudelka. Muž, kterého Pavel jmenuje generálem. A kterého vláda chrání jako vlastní oči. Proč? Protože v čele zpravodajské služby dnes nestojí obránce republiky, ale nástroj politické moci.

Dotkla jste se prezidenta Pavla. Tvrdíte, že ve skutečnosti úřad řídí někdo jiný...

Ano, a tím někým je Petr Kolář. Dlouholetý diplomat, dnes vysoce placený lobbista. Platil ho stát přes ČVUT, bez řádných smluv, bez výběrového řízení. A zrovna v letech, kdy se připravovala prezidentská kampaň Petra Pavla. Proč? Co za to ČVUT dostalo? A co dostali ti, kdo financovali Koláře?

Mluvíte o zbrojařské lobby?

Ano. A mluvím o ní proto, že dnes tahá za nitky. Prezident a vláda tlačí výdaje na obranu vzhůru způsobem, který nemá obdoby. Letos 161 miliard. Příští rok 200. V roce 2027 – 225. A plán je pět procent HDP, tedy 440 miliard ročně. Za ty peníze by mohl každý důchodce dostat o 15 500 korun měsíčně víc. Ale ne – my je pošleme na tanky, munici a zbraně. A zřejmě hlavně do USA.

Prezident tvrdí, že bez těchto výdajů rezignujeme na obranu státu…

To je lež. Arogantní, nebezpečná lež. Obrana se neměří v miliardách, ale v odpovědnosti. V efektivitě. A hlavně v tom, zda stát hájí zájmy svých občanů. Místo toho slyšíme od ministryně Černochové nesmyslné fráze o tom, že to zaplatí přirozený růst ekonomiky. Nezaplatí. Zaplatí to rodiny, důchodci, děti. Daně, škrty, inflace.

Co konkrétně očekáváte od vlády?

Ať začne u sebe. Ať zruší nadbytečné úřady. Ať skončí s vyhazováním peněz za armádní zázemí pro americké zájmy. A hlavně: Ať se prezident přestane tvářit, že jeho manželka má nárok na státní výsluhu. Nikdo ji nevolil, nikdo ji neúkoloval. Měla by být normální manželkou, ne figurou v rozpočtové frašce.

Co si myslíte o závěrech haagského summitu NATO?

Česká delegace v čele s Pavlem tam podepsala závazky, které nejsou v našem zájmu. Vláda mluví o bezpečnosti, ale žene nás do zadlužení. A přitom se tváří, že kdo nesouhlasí, je vlastizrádce. Já říkám jasně: obranyschopnost ano, ale s rozumem. Ne na dluh, ne proti lidem.

Je podle vás možné, že vláda znovu sáhne na důchody?

Všechno tomu nasvědčuje. Stanjura řekl zcela jasně – nové zbrojní výdaje budou financovány buď vyššími daněmi, nebo škrty. A co už vláda v minulosti škrtala? Důchody. Co neškrtá nikdy? Sebe. Kanceláře, poradce, PR týmy, reprezentaci, milionové rozpočty ministerstev.

Co tedy voličům vzkazujete?

Říkám to otevřeně. Lidé se nemají za co stydět, když cítí, že je stát zrazuje. Já to jen nahlas pojmenovávám. Nechci válku. Nechci poslušný protektorát EU. Nechci vládu, která se klaní zbrojařům. Chci, aby Česká republika byla klidná, bezpečná, suverénní země, která hájí své občany. A říkám nahlas to, co cítí miliony lidí.