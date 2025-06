Krutý vtip, marihuana? Lipavského óda na Fialu. Je zde dohra

Ministr zahraničí a kandidát za ODS v rámci koalice SPOLU v Praze Jan Lipavský v průběhu uplynulého víkendu čile vypisoval na sociálních sítích. Kromě dalších mnoha příspěvků na Facebooku a síti X se pustil do nebývale silné chvály svého šéfa, premiéra Fialy.

„Moudrý a vlídný profesor Petr Fiala nám vládne s rozvahou. Král Babiš II. přinese do naší země chaos, zkázu a prázdnou státní pokladnici,“ napsal bývalý pirátský politik a ministr na Facebooku v sobotu kolem třetí hodiny odpoledne.

Nebylo to všechno. O pouhé dvě hodiny později přidal status s podobným vyzněním. „Petr Fiala je nejúspěšnější polistopadový premiér České republiky,“ napsal Lipavský.

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky napříč spektrem s otázkou, co na taková pochvalná slova říkají.

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl ve své reakci tentokrát velmi stručný. „Radši nic,“ odepsal redakci ParlamentníchListů.cz.

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19816 lidí Karel Krejza pochopitelně svého premiéra nekritizoval, ale zároveň se ani nepřidal k Lipavského chvalozpěvu. „Srovnávat premiéry v nesrovnatelných dobách je ošidné. Ale Petra Fialu považuji za nejlepší reálnou volbu. A to i do příštího volebního období,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Netušil jsem, že pan Lipavský umí být tak vtipný a sarkastický. To je opravdu povedený vtip a od pana Lipavského je kruté, že si ze svého premiéra dělá legraci a navíc zase zbytečně upozorňuje na realitu, v níž hloupost a neschopnost premiéra Fialy a jeho vlády umí vždy překonat opět jen pan premiér a jeho vláda,“ sdělil nám šéf SPD Tomio Okamura.

Senátor Zdeněk Hraba vidí za Lipavského ódou na Fialu něco jiného. „Pokud se jedná o příspěvek na facebookovém účtu pana ministra, tak se přiznám, že jsem si doteď myslel, že podle formy i stylu to je výsledek toho, že účet pana ministra napadl nějaký hacker,“ uvedl Hraba.

„Pirát v tričku ODS. Takhle oslavoval Bartoše, který si nebyl jistý, jestli patříme do NATO, a přitom podporoval euro. Nyní oslavuje Fialu, který chce NATO, ale nechce euro. A když se nechytne ve SPOLU, bude klidně básnit o STAN a Rakušanovi, kteří chtějí NATO i euro,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz místopředseda Sněmovny za hnutí ANO Karel Havlíček.

„Hrozím se toho, co tady po tomto jejich moudrém vládnutí zůstane – pokles reálných příjmů třetiny občanů, splácení desítek miliard za letadla F-35, nevyřešený problém dostupného bydlení a další věci. Ministři a premiér, kteří nebyli vůbec připraveni na vládnutí a svou nekompetencí a skandály snížili prestiž instituce státu a teď se ještě zavážou na summitu NATO, že budeme dávat čtvrtinu rozpočtu státu na obranu a nákup zbraní. V zahraniční politice se bude zítra začínat úplně od nuly, protože v ní reálně neexistujeme. Tahle vláda? Ztracený čas a politici, kteří rychle zmizí v plynoucím čase,“ reagoval statutární místopředseda SOCDEM a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

„Pokud to počítá od listopadu 2024, tak má pan Lipavský nepochybně pravdu,“ střílí si z ministra poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Lídryně Stačilo! a europoslankyně Kateřina Konečná rovnou označuje Lipavského za zrádce. „Pan Lipavský musí lézt panu premiérovi do zadní části těla a trousit tyto nesmysly. Jako známý zrádce a přeběhlík by se totiž už jinde než ve SPOLU neuchytil. Maximálně tak v nějaké zbytečné politické neziskovce, na které si Stačilo! chce posvítit,“ vzkázala Konečná.

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13131 lidí Radovan Vích.

„Jan Lipavský má patrně pocit, že žije v zemi krále Miroslava, ale premiér Fiala se jmenuje Petr… Co k tomu říct – ten výrok je vděkem za pozici ministra zahraničí, ke které by se pan Lipavský v normální zemi ani nepřiblížil. To je celé. A na hodnocení premiéra Fialy ať sejde mezi lidi. Úspěšný premiér má být rozhodný, zkušený a sebevědomý, lidé se nemají bát na něho spolehnout v žádné situaci a na prvním místě mají u něho za každých okolností stát jeho občané. Nestačí k tomu naučená gesta, nastřelené vlasy a hory peněz posílané na Ukrajinu. Petr Fiala je ryzí akademik, který možná zná dobře barmské ženy, o kterých za miliony dotací psal teoretické práce, ale je nepoužitelný do jakékoli první linie. Mluví možná klidně – ale jde o to, zda taky něco opravdu říká. A rozhodnost? Sci-fi,“ reagovala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Senátor Robert Šlachta, předseda Přísahy, míní, že se členové současné vlády zbláznili. „Vůbec nejsou schopní vnímat realitu. Jasně. Jsou to světoví státníci, se kterými se ale ve světě už nikdo nebaví. Nejlepší ekonomové s bilionovým státním dluhem. Experti na digitalizaci stavebního řízení, která všechno jenom zhoršila. Dozimetr, bitcoiny, spolupráce s drogovým dealerem. Jediné štěstí na tom všem je, že už jenom pár měsíců a bude konec. Jen uklízet po nich tu spoušť, to bude nadlidský úkol,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

„Pokud bych měl tento výrok okomentovat seriózně, tak bych napsal, že pan ministr Lipavský ztratil veškerou soudnost. Ovšem pokud si mohu dovolit poněkud žoviálnější tón, tak se mi zdá, že při odchodu od Pirátů si vzal Jeník s sebou na cestu pořádný pytel marihuany a minulý týden jej konečně rozbalil,“ konstatuje šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Podle šéfa Svobodných Libora Vondráčka je Lipavský stále uvnitř pirátem. „Jan Lipavský sice odešel od Pirátů, ale Piráti neodešli z něj, proto není divu, že se mu líbí styl a chování pirátského premiéra Fialy, který má více společného svými činy s Ivanem Bartošem než s Václavem Klausem,“ sděluje.

„Tak určitě! Náš světový lídr, blyštivý Péťa, je stejně moudrý, vlídný a rozvážný, jako je bejby-ministr Knedlik Lipánek oduševnělý, názorově pevný a politicky věrný. Můžeme se dmout pýchou, svět nám závidí,“ vzkázal první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.